彰化縣啟動「芬普尼全面監測」 首波鎖定15處高風險蛋場

為因應文雅畜牧場蛋雞被檢出芬普尼陽性，彰化縣政府宣布啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，今(20)日清晨由農業處、動物防疫所與政風處組隊前往15處高風險雞場，進行包括雞蛋、羽毛、飼料與飲水等項目採樣。

縣長王惠美要求農業處及動物防疫所依科學監測與風險管控原則，加強蛋品安全管理，兼顧消費者食安與彰化蛋品產業的穩定，此次專案首階段以過去曾被檢出動物用藥品殘留的蛋雞場為優先對象。

上午針對15處過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，進行包括雞蛋、羽毛、飼料及飲水進行項目採樣，以掌握生產端現況並提升產品來源透明度，強化外界對彰化縣蛋品的信心。

動物防疫所表示，若後續檢驗結果呈現陽性，農政、防疫及衛生單位將即刻啟動相關管控措施，動防所將優先執行移動管制，禁止蛋品與雞隻外流，同時擴大不同雞舍批次的採樣，以掌握污染範圍，並同步調查場內可能的汙染來源。農業處也將對周邊環境的土壤、飲水及飼料來源進行擴大抽驗，以釐清是否存在外部環境污染或交叉污染情形。

縣府強調，後續作業將依據科學數據與風險評估逐步推進，以加速查明污染源頭，防止不合格蛋品流入市場，持續守護民眾健康與食用安全。