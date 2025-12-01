彰化縣地政團隊榮獲5大獎項 深獲內政部肯定

▲彰化縣地政團隊榮獲5大獎項，彰化縣長王惠美於11月底擴大主管會報中表揚，並鼓勵同仁再接再厲，為民眾提供更優質的地政服務。 （圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府地政處榮獲內政部114年對縣(市)政府地政業務督導考評「縣(市)組地政業務總考評績優獎」、「113年地籍圖重測考評優等獎」、「113年圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊考評優等獎」、「直轄市、縣(市)政府不動產阻詐成效績優獎」及和美地政事務所王建山主任榮膺中華民國第30屆「地政貢獻獎」等5大獎。彰化縣長王惠美於11月底擴大主管會報中表揚，並鼓勵同仁再接再厲，為民眾提供更優質的地政服務。

地政處表示，地政業務為地方建設及民眾安居的根基，本縣地政團隊積極推出20項年度創新，以提升整體服務品質，其中，「反詐騙2.0防護升級實施計畫—共同守護財產安全」，從事前預防、事中警示到事後追蹤，全面提升不動產交易的安全防線；「測量資訊系統化 成果共享爭議少」透過測量檔案整合與共享，有效提升作業效率並降低鑑界錯誤率，增進民眾信賴；亦持續推動18項服務優化與創新擴散措施，擴及服務民眾觸及面，例如：「預售備查抵叨位 乎我來報你知」結合Google Maps平台，建置「彰化縣預售屋地圖」，協助民眾即時掌握預售屋資訊；「土地財產健檢揪感心」方案更擴大實施至各地政事務所，透過貼心服務展現地政團隊對社會的關懷與責任，深獲內政部考評委員及長官肯定。

今年本縣地政團隊榮獲5大獎項肯定，充分展現了努力打拼的豐碩成果與奉獻精神。未來地政團隊將持續肩負起土地管理與保障民眾權益的責任，秉持為民服務的初心和與時俱進的工作態度，積極推動創新與便民措施，共同打造美好彰化幸福城市的願景，邁向永續發展的未來。