彰化縣地方稅務局榮獲「整體廉能作為」類特優機關。(彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣地方稅務局參加法務部廉政署主辦的「透明晶質獎」選拔，脫穎而出，榮獲「整體廉能作為」類特優機關，是六都以外唯一獲獎的地方政府機關。

縣長王惠美上任後將廉潔視為推動縣政的核心價值，率領縣府團隊簽署「廉能公約」，並提出「不濫用行政資源、不公器私用、依法行政、提高行政效率與行動力」四大施政理念。地方稅務局秉持王縣長倡廉興利理念，以「專業、透明、科技、熱忱、創新」為五大核心價值，致力提供便捷透明的行政措施，將「廉能」內化為機關的DNA。

地方稅務局表示，此次獲獎歸功於全體同仁的共同努力，感謝評審委員肯定，讓更多人了解稅務工作的價值。廉能與行政透明不是口號，而應深化在每一項業務的具體行動。從民眾角度思考，主動協助解決痛點，透過科技運用與服務品質的雙重提升，營造一個值得民眾信賴的廉能透明的稅務環境。

為實踐清廉勤政，地方稅務局推出了多項廉政創新服務，包括全國首創農地航照圖資系統，減輕民眾稅負，保障合法權益。跨域整合繼承流程透明，客製化專人繼承服務，免除民眾往返奔波之苦。數位員工提升行政效能，自主開發機器人流程自動化程式，有效節省公帑增裕稅收。科技創新降低人員接觸廉能風險，建置提供智慧E化服務，提升資訊公開透明。透過這些具體作為，民眾對地方稅務局的滿意感及信任感逐年提升，有效維護優良的稅務風氣，促進徵納和諧及租稅公平正義。