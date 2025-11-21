彰化縣媽祖祈福文化節登場 13尊媽祖齊聚祈福
【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣媽祖祈福文化節21日在社頭枋橋頭天門宮登場，適逢爐主宮廟-社頭枋橋頭天門宮建廟270週年，彰化縣13間媽祖宮廟，齊聚一堂會香駐蹕，縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表共同為地方祈福。
王惠美表示，彰化縣媽祖祈福文化節連續三天，在枋橋頭天門宮熱鬧登場，21日晚上7時在社頭果菜市場，由孫翠鳳率領明華園戲劇總團演出《紅塵菩提》，22日早上13尊媽祖遶境賜福活動，晚上7時在枋橋頭天門宮停車場，「即將成真火舞團」帶來《日出昇龍》演出；23日晚上辦理「媽祖祈福晚會」，歌星演唱及摸彩活動。同時只要在FB或IG完成指定分享方式並標記@「彰化縣文化局」即可獲得限量平安扇，每人限領1份，每晚限量300份，換完即止。
王惠美指出，活動三天來社頭參加「彰化縣媽祖祈福文化節」一次拜13尊媽祖，保佑心想事成，事事如意，希望透過3天活動，把媽祖慈悲為懷的精神發揚光大。
社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊表示，媽祖祈福文化節，除了有13尊媽祖齊聚天門宮，還有許多精采活動及表演，歡迎大家一同共襄盛舉，來社頭拜媽祖、保平安。
文化局表示，社頭枋橋頭天門宮今年適逢建宮270週年，天門宮配合「2025彰化縣媽祖祈福文化節」舉辦文物特展，展示媽祖文物與老照片，邀請民眾共同感受媽祖信仰與傳承，也規劃13間宮廟平安符集章、搏聖杯即時抽抽樂、擲杯稜轎腳求好運、祈福走透透-大型桌遊一起玩、寶貝嘟嘟車、媽祖賜福-大手小手祈平安、市集展售等一系列精采活動。另外「媽祖祈福晚會」邀請到張秀卿、林姍、賴慧如、震樂堂、郭忠祐、吳俊宏等超強卡司輪番獻唱，晚會現場備有豐富的摸彩大獎，包括55吋液晶電視、電冰箱、洗衣機等豪華家電。
