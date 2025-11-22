彰化縣媽祖祈福文化節祈福大戲 明華園戲劇總團演出《紅塵菩提》

▲「2025彰化縣媽祖祈福文化節」祈福大戲，明華園戲劇總團21日晚在社頭鄉果菜市場演出《紅塵菩提》。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣一年一度媽祖祈福文化節盛會，於11月21日至23日在社頭枋橋頭天門宮熱鬧登場。21日晚在社頭鄉果菜市場，特別邀請台灣最具代表性的歌仔戲團體「明華園戲劇總團」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演《紅塵菩提》，彰化縣長王惠美、枋橋頭天門宮主委劉清尊等人親臨現場，與民眾一同欣賞這場集現代藝術與警戒世人於一體的精采傳統好戲，為縣民祈福納祥，祈求來年事事順利，家庭和樂圓滿。

▲台灣最具代表性的歌仔戲團體「明華園戲劇總團」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演《紅塵菩提》。（圖／彰化縣文化局提供）

明華園戲劇總團長年致力於推廣歌仔戲文化，將傳統戲曲藝術融入現代舞台造景，創造出兼具深度與娛樂性的作品，深受觀眾喜愛。此次演出《紅塵菩提》，劇情講述宋王之子與被奪的狼族皇子爭奪王位，最終領悟權位不及親情可貴，最終化解兩國恩怨，重現天倫之情。以骨肉親情與兄弟手足為核心主題，透過動人劇情傳遞孝道與友愛的重要。由台灣傳統戲曲界頭號小生孫翠鳳領銜，攜手明華園頂尖演員，以細膩唱腔與磅礡舞台呈現，帶領觀眾沉浸於戲曲藝術的魅力之中。

▲明華園戲劇總團演出吸引滿滿人潮。（圖／彰化縣文化局提供）

整場演出情節高潮迭起、節奏明快，劇中角色歷經磨難、悟得真情與信念，象徵人心的淨化與媽祖慈悲精神的永續傳承，令現場觀眾拍案叫絕、讚嘆連連，不僅深刻感受到歌仔戲的藝術魅力，更體會到民間信仰所傳遞的仁愛向善精神與其在台灣文化中深厚而永續的影響力。

今年的媽祖祈福文化節內容多元豐富，不僅有明華園戲劇總團的精彩演出展現地方文化風采，還首度舉辦「媽祖文物特展」，讓民眾近距離欣賞珍貴信仰文物。接著11月22日晚上7時在枋橋頭天門宮停車場有「即將成真火舞團」帶來熱力表演，11月23日晚上7時則有「媽祖祈福晚會」，邀請知名歌星開唱並舉辦摸彩活動。活動也規劃「13間宮廟平安符集章活動」，讓大家走訪宮廟集章，體驗在地文化的熱情與信仰魅力。同時只要在FB或IG完成指定分享方式並標記@「彰化縣文化局」即可獲得限量平安扇，每人限領1份，每晚限量300份。

媽祖信仰象徵著慈悲與守護，透過這場盛會，不僅凝聚信眾的信仰力量，也推廣在地文化與觀光，帶動地方經濟。期望每位參與者都能在活動中獲得心靈平安與祝福，一同為彰化祈福。

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」誠摯邀請全國鄉親朋友攜家帶眷，一同前來社頭共襄盛舉，欣賞精采演出、體驗宗教文化之美，感受信仰文化交融的魅力。