彰化縣媽祖祈福文化節祈福大戲 明華園戲劇總團演出《紅塵菩提》
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣一年一度媽祖祈福文化節盛會，於11月21日至23日在社頭枋橋頭天門宮熱鬧登場。21日晚在社頭鄉果菜市場，特別邀請台灣最具代表性的歌仔戲團體「明華園戲劇總團」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演《紅塵菩提》，彰化縣長王惠美、枋橋頭天門宮主委劉清尊等人親臨現場，與民眾一同欣賞這場集現代藝術與警戒世人於一體的精采傳統好戲，為縣民祈福納祥，祈求來年事事順利，家庭和樂圓滿。
▲台灣最具代表性的歌仔戲團體「明華園戲劇總團」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演《紅塵菩提》。（圖／彰化縣文化局提供）
明華園戲劇總團長年致力於推廣歌仔戲文化，將傳統戲曲藝術融入現代舞台造景，創造出兼具深度與娛樂性的作品，深受觀眾喜愛。此次演出《紅塵菩提》，劇情講述宋王之子與被奪的狼族皇子爭奪王位，最終領悟權位不及親情可貴，最終化解兩國恩怨，重現天倫之情。以骨肉親情與兄弟手足為核心主題，透過動人劇情傳遞孝道與友愛的重要。由台灣傳統戲曲界頭號小生孫翠鳳領銜，攜手明華園頂尖演員，以細膩唱腔與磅礡舞台呈現，帶領觀眾沉浸於戲曲藝術的魅力之中。
▲明華園戲劇總團演出吸引滿滿人潮。（圖／彰化縣文化局提供）
整場演出情節高潮迭起、節奏明快，劇中角色歷經磨難、悟得真情與信念，象徵人心的淨化與媽祖慈悲精神的永續傳承，令現場觀眾拍案叫絕、讚嘆連連，不僅深刻感受到歌仔戲的藝術魅力，更體會到民間信仰所傳遞的仁愛向善精神與其在台灣文化中深厚而永續的影響力。
今年的媽祖祈福文化節內容多元豐富，不僅有明華園戲劇總團的精彩演出展現地方文化風采，還首度舉辦「媽祖文物特展」，讓民眾近距離欣賞珍貴信仰文物。接著11月22日晚上7時在枋橋頭天門宮停車場有「即將成真火舞團」帶來熱力表演，11月23日晚上7時則有「媽祖祈福晚會」，邀請知名歌星開唱並舉辦摸彩活動。活動也規劃「13間宮廟平安符集章活動」，讓大家走訪宮廟集章，體驗在地文化的熱情與信仰魅力。同時只要在FB或IG完成指定分享方式並標記@「彰化縣文化局」即可獲得限量平安扇，每人限領1份，每晚限量300份。
媽祖信仰象徵著慈悲與守護，透過這場盛會，不僅凝聚信眾的信仰力量，也推廣在地文化與觀光，帶動地方經濟。期望每位參與者都能在活動中獲得心靈平安與祝福，一同為彰化祈福。
「2025彰化縣媽祖祈福文化節」誠摯邀請全國鄉親朋友攜家帶眷，一同前來社頭共襄盛舉，欣賞精采演出、體驗宗教文化之美，感受信仰文化交融的魅力。
其他人也在看
趕上班？彰化女清晨開車撞護欄翻覆 險噴飛橋下
趕上班釀禍？1輛轎車今天清晨行經彰化縣花壇鄉省道台74甲線東外環道時，突然失控撞擊快、慢車道間的水泥護欄，整輛車瞬間噴飛翻滾後，四腳朝天停在慢車道上，再差1、2公尺就翻落橋下，女駕駛狼狽爬出車外，後方趕上班的機車族都被擋住，消防局據報派員趕抵現場，發現其頭部受傷，所幸意識清楚，送醫治療，確實肇事原因自由時報 ・ 1 天前
冬天旺季無法營業！知本內溫泉水量銳減 業者懷疑地熱工程造成
氣溫下降、溫泉逐漸熱門，偏偏近來卻有溫泉業者無水可用。台東知本內溫泉傳出溫泉水位下降、水流變小不足以供應營業，甚至有業者因此乾脆歇業，業者懷疑是地熱工程鑿井使然，而縣府則認為，比較有可能是警光山莊造成井噴、水位下降，仍未能確切找出原因。知本內溫泉地區近2個月來有溫泉業者發現溫泉水量變小，業者表示，自自由時報 ・ 3 小時前
新北警21日晚間啟動威力路檢 全面打擊毒駕
(記者謝政儒綜合報導)為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全面配合警政署(20)日通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法。並同步於本(11)月2...自立晚報 ・ 11 小時前
棒球／日媒爆料：林安可確定加盟西武獅
棒球／日媒爆料：林安可確定加盟西武獅EBC東森新聞 ・ 4 小時前
台中警處理酒後爭吵案 男持玻璃杯攻擊警員送辦
（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天凌晨獲報某民宅前有民眾酒後爭吵，員警到場處理時，其中一方梁姓男子，突手持玻璃杯砸向警方，造成1名警員手臂流血受傷，他被壓制逮捕後，全案依妨害公務等罪嫌送辦。中央社 ・ 3 小時前
首期《超人》賣出912萬美元天價！三兄弟整理母親遺物翻出大秘寶
一冊自1939年出版以來，始終被塵封在美國加州一棟房屋的閣樓、被舊報紙細心包裹保存的《超人》（Superman #1）創刊號，20日以912萬美元（約新台幣2億8600萬元）高價在拍賣會落槌，成為全球史上最昂貴的漫畫。太報 ・ 4 小時前
曾批男人愛上20歲女生膚淺 男星自打臉高調認愛：這不是AI
42歲的胡彥斌曾和蕭亞軒合唱《我們的愛》，也曾幫王心凌、羅志祥、任賢齊寫過歌，2008年還曾在台灣舉行「胡彥斌男人歌演唱會」，成為第一位在台舉行售票演唱會的中國歌手，最近他喜上眉梢，和小他16歲的網美女星易夢玲在馬爾地夫擁吻被拍，由於過去他曾批男人愛上20歲女生「膚淺」，這次和2字頭，26歲的女星相自由時報 ・ 3 小時前
「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)
「晶片戰爭」作者米勒20日在美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴接受中央社採訪。中央社 ・ 4 小時前
韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了
韓啦啦隊「怪物新人」喊不收禮物 網見理由秒懂了EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
《金融》全支付盜刷案報告提交…39案誤信釣魚網站
【時報-台北電】針對外界關注的全支付盜刷案，金管會銀行局副局長張嘉魁20日指出，全支付已經於6日通報重大偶發事件，並於17日提交報告。全支付通報目前有二大態樣，一種是「爭議款項」，為特約機構出現多筆扣款，經查為特約機構發起多次扣款通知的疏漏，全支付確認後，已請特約商店將款項返還給消費者，目前僅有1件，並處理完成。 另一種是「詐騙」，主要是詐騙集團是假冒全支付系統更新，針對不特定人發放附有釣魚網站的電子郵件，全支付已經在10月31日通報165反詐騙專線後，阻斷連結，目前相關案件有39件。 但，這部分是消費者登入APP後，並重新綁定銀行端的帳戶或信用卡，銀行的身分確認也都給了釣魚網站，這部分是消費者沒有善盡使用者保管義務，「誤信」了有釣魚網站的郵件。 金管會官員指出，這次詐騙集團針對不特定人隨機寄送附有釣魚網站電子郵件，甚至有部分不是全支付的客戶也收到通知系統要更新。另外，因全支付開業以來積極推廣，可能是這個原因讓詐騙集團假冒全支付名義詐騙。 針對相關問題，全支付也利用APP推播等各種方式提醒消費者要做好防詐，也持續網頁監控。 張嘉魁強調，未來會持續提醒業者要在日常防詐過程中，要灌輸消費者時報資訊 ・ 1 天前
國內首度有化妝品檢出蘇丹紅！ 醫示警「護唇產品風險高」：吃下恐致癌
食藥署指出，食藥署持續國際風險訊息，今年10月底傳出部分中國製的化妝品含有蘇丹紅，源頭來自新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 所生產原料，其中疑似帶有禁用色素「蘇丹4號」原料。食藥署11月4日通知國內化妝品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源...CTWANT ・ 3 小時前
許瑋甯當媽後有新身分 找老蕭團隊幫忙「跨界當經紀人」
邱澤、許瑋甯2021年閃電宣布結婚，今年6月生下愛的結晶Ian，兩人成為新手爸媽，本月底還要準備在文華東方酒店補請婚宴。今(22日)週刊報導，當媽後的許瑋甯今年初透露要組公司，找來蕭敬騰、Summer等人的團隊加入，有望斜槓成為經紀人。中時新聞網 ・ 4 小時前
機車行銀髮夫妻巧手 四色牌、拉環創人生新舞台
銀髮巧手秀1中央社 ・ 4 小時前
影/今迎小雪！開窗散濁氣、芹蔥入菜 馬年運勢一路狂飆
今（22日）上午9時36分迎來二十四節氣中的「小雪」，這是冬季的第二個節氣，民俗上象徵寒意增強，也與生活習俗和運勢相關。民俗專家廖大乙分享三大開運小撇步，能助馬年運勢一飛衝天，在新的一年迎來更好的發展與好運。中天新聞網 ・ 1 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 19 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前