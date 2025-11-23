彰化縣媽祖祈福文化節聯合祈福典禮 2026年新爐主由芳苑普天宮擔任

▲彰化縣媽祖祈福文化節聯合祈福典禮，13間宮廟主委合照。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣媽祖祈福文化節活動來到第三天，今(23)日下午在社頭枋橋頭天門宮舉行聯合祈福典禮，並在社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮13間媽祖聖駕前，向媽祖神尊擲筊請示爐主宮廟，參加擲爐主宮廟經彰化縣長王惠美擲筊請媽祖賜杯，結果由芳苑普天宮獲得2個聖杯，接任2026年新爐主，「2026彰化縣媽祖祈福文化節」將由爐主宮廟擇定擲筊日期後，請媽祖賜杯決定辦理日期，13間宮廟神尊明年活動當日將再度集結於爐主宮廟。

廣告 廣告

▲社頭枋橋頭天門宮與新爐主芳苑普天宮交接合照。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，連續三天的「彰化縣媽祖祈福文化節」即將圓滿完成，感謝枋橋頭天門宮劉清尊主委帶領團隊一年來的付出及用心規劃，讓活動得以順利圓滿。媽祖是民間最普遍的信仰，感謝13間宮廟於昨天在社頭街區遶境祈福，引起熱烈迴響，有13尊媽祖的賜福，相信彰化縣及社頭鄉，會更加平安順遂。這兩天晚會人潮很多，感謝13間宮廟齊心發揮媽祖慈悲精神，賜福予鄉親，也感謝鄉公所的全力配合，農會也提供部分資源予參與盛會的朋友，讓大家體驗到在地滿滿熱情。今年適逢社頭枋橋頭天門宮270週年慶，劉主委相當用心在2樓設置媽祖文物館，歡迎大家前往看展。明年度由芳苑普天宮擔任爐主宮，相信普天宮明年一定能結合地方力量，把媽祖精神發揚光大，再創一波媽祖風潮。

▲新爐主芳苑普天宮合照。（圖／彰化縣政府提供）

社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊表示，感謝13間宮廟主委、副主委與所有執事人員、各位善士大德，以及縣府團隊的辛苦規劃，並安排多場大型演出，活動辦理非常成功，帶來許多人潮，今年適為枋橋頭天門宮270週年，很榮幸由天門宮擔任本次媽祖祈福文化節的爐主宮廟，也恭喜芳苑普天宮擔任明年度爐主宮廟。

爐主宮廟芳苑普天宮副主委洪宗從表示，代表芳苑普天宮感謝13間宮廟間互相協助，邀請大家明年蒞臨芳苑普天宮。

文化局表示，彰化縣媽祖祈福文化節，今年適逢社頭枋橋頭天門宮270週年慶，辦理盛大慶祝活動，宣揚媽祖濟弱扶傾及仁慈精神。每年活動第三天辦理聯合祈福典禮，擲筊請示媽祖，選擇下一年度辦理的宮廟，並全力行銷擔任爐主的宮廟及鄉鎮市，發揮多方效益，帶動地方繁榮，擔任過的爐主宮廟已經有伸港福安宮、王功福海宮、二林仁和宮、員林福寧宮以及今年的社頭枋橋頭天門宮5間宮廟，也成功行銷各別鄉鎮。明年在芳苑普天宮辦理，在未來一年的籌辦時間，爐主宮廟、地方公所及各界將共同推展在地產業及觀光旅遊，縣府團隊也會全力協助，期盼帶動地方產業及觀光，讓世界看見彰化這個宜居宜遊的好地方。