彰化縣媽祖祈福文化節 即將成真火舞團《日出．昇龍》火舞耀夜空

▲2025彰化縣媽祖祈福文化節第二天演出活動，於今晚在社頭枋橋頭天門宮停車場熱鬧登場，由國際級火舞表演團隊「即將成真火舞團」帶來跨界鉅作《日出‧昇龍》演出。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣媽祖祈福文化節第二天演出活動，於今(22)日晚間在社頭枋橋頭天門宮停車場熱鬧登場，由國際級火舞表演團隊「即將成真火舞團」帶來跨界鉅作《日出‧昇龍》演出，融合火舞、舞蹈、馬戲、高空特技、國樂與火焰裝置藝術等多重元素，並結合沈浸式互動設計，讓觀眾宛如置身神話與遊戲交織的奇幻世界，現場人潮爆滿、氣氛熱烈，縣長王惠美、天門宮主委劉清尊等人親臨現場欣賞表演，並和民眾一同感受火焰的力量與信仰的溫度，共度熱情洋溢的夜晚。

▲「即將成真火舞團」帶來跨界鉅作《日出‧昇龍》演出，融合火舞、舞蹈、馬戲、高空特技、國樂與火焰裝置藝術等多重元素，並結合沈浸式互動設計，讓觀眾宛如置身神話與遊戲交織的奇幻世界。（圖／彰化縣文化局提供）

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」為期三天，縣府準備一連串精彩活動，明（11/23）日下午1時在天門宮停車場有「當我們與媽祖藝起來」校園及社區表演，下午4時舉行聯合祈福典禮，13間宮廟共襄盛舉，並將擲筊決定明年爐主宮廟。晚上7時壓軸登場的「媽祖祈福晚會」，邀請金曲歌后張秀卿、震樂堂、吳俊宏、賴慧如、郭忠祐、林姍等知名歌手接力開唱，現場同步舉辦摸彩活動，獎項包含55吋液晶電視、電冰箱、洗衣機、電鍋、咖啡機等多項好禮，邀請大家踴躍參與。

▲彰化縣長王惠美、天門宮主委劉清尊等人親臨現場欣賞表演，並和民眾一同感受火焰的力量與信仰的溫度，共度熱情洋溢的夜晚。（圖／彰化縣文化局提供）

另外，每晚觀賞表演時，只要在臉書按讚分享貼文或於IG標記活動，就有機會獲得限量的「媽祖日月平安扇」，每晚限量300份，歡迎大家相揪逗陣來熱鬧。

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」活動，信眾只要來枋橋頭天門宮就可一次參拜13尊媽祖，不僅能獲得強大神力保佑外，還可以參加「媽祖廟風華巡禮-集章活動」，民眾分別在13間媽祖廟用手機掃QR code進行數位集章或索取2025媽祖平安符進行紙本集章，集滿5枚以上，就可兌換媽祖收納袋紀念禮及摸彩券。

另外今年適逢天門宮建宮270週年，特別辦理「天門宮媽祖文物特展」，其他還有「稜轎腳擲筊求好運」、「祈福走透透-大型桌遊一起玩」、「搏聖杯即時抽抽樂」、「媽祖賜福-大手小手祈平安」等精彩活動，而天門宮外圍道路也設有「產業市集」，讓大家歡喜採買各式產品。明日是活動的最後一天，歡迎鄉親朋友們，相揪鬥陣來彰化，一起拜媽祖、求平安。