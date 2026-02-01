彰化縣定古蹟南瑤宮整修入火安座 重現歷史風華

中部中心／綜合報導苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度贊境台中市區，在樂成宮停駕7天後，即將返回苗栗，上週攜手旱溪媽祖、大庄媽祖，一同現身旱溪夜市，相隔1個周，三位媽祖再次同框合體，一起到南區逛大慶夜市，現場有民眾意外發現媽祖鑾轎就在身邊，開心直呼，比中頭獎還開心！整條路被人潮塞得滿滿滿，民眾一邊拿著手機紀錄，一邊倒退，三位媽祖，起駕出發，逛夜市囉！三媽同框! 山邊媽.旱溪媽.大庄媽合體逛大慶夜市（圖／民視新聞）鑾轎隊伍在夜市來回穿梭，逛了一攤又一攤，三位媽祖同框逛夜市，場面實在難得一見，逛夜市的民眾，也自動靠向兩側，讓媽祖鑾轎通行，不過除了逛夜市，媽祖娘娘，也不忘替民眾賜福。苗栗後龍山邊媽祖，24日和姊妹淘，東區樂成宮旱溪媽祖及梧棲浩天宮大庄媽，剛逛過旱溪夜市，似乎是意猶未盡，時隔一周，3位媽祖娘娘再度同框，來到大慶夜市繞境賜福，不過當要從樂成宮出發前，還發生了小插曲。小插曲! 山邊媽不搭車前往夜市 山邊媽祖改 徒步抵大慶夜市（圖／翻攝畫面）山邊媽祖宮董事長雙手合十，向媽祖詢問，要不要搭車去逛夜市，車輛也都已經準備好，要搭隨時可以搭，不過董事長確認了好多次，媽祖不搭就是不搭，一群人徒步1個多小時，終於抵達大慶夜市。3位媽祖同框逛夜市，畫面難得，也讓民眾近距離感受到，媽祖們的庇佑。原文出處：三媽同框！山邊媽、旱溪媽、大庄媽 合體逛大慶夜市 更多民視新聞報導時尚山邊媽祖來了!台中市區贊境賜福 民眾搶鑽轎腳山邊媽祖神轎突臨停3分鐘 楊瓊瓔聽到「這一句」嗨了賴清德、蕭美琴異口同聲 分享防災避難片都喊「這4字」

民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言