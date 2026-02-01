彰化縣定古蹟南瑤宮整修入火安座 重現歷史風華
【記者林玉芬彰化報導】彰化縣縣定古蹟彰化南瑤宮百年大整修，第一期修復工程斥資6,557萬元，針對正殿、護龍及三川殿全面整修，已於日前竣工，市公所30日起一連3天舉辦重修入火安座大典。
31日彰邑彰山宮老池王鑾轎及駕前陣頭作先鋒，護送媽祖移鑾安座遶境彰化四城門後，由彰邑彰山宮池府王爺協助開廟門，由開基三媽首先進廟門，接連各媽祖神尊陸續進入安座。縣長王惠美、南瑤宮管理人彰化市長林世賢、立委黃秀芳、議會副議長許原龍、彰化市民代表會主席陳文賓及各界貴賓齊聚南瑤宮，恭迎媽祖進殿安座。
王惠美表示，南瑤宮是縣定古蹟，歷史悠久外，更有藝術保存價值，經文化部文化資產局於107年核定彰化南瑤宮規劃設計250萬元，又接續於111年核定彰化南瑤宮修復工程6,557萬元，期間經文化局工程督導、縣府工程施工查核小組兩次查核甲等及文化部工程查核甲等，加上公所與修復工程團隊的努力，在去年12月竣工，今天迎來入火安座的重要時刻。
王惠美指出，文資局在114年核定「彰化縣縣定古蹟彰化南瑤宮彩繪調查研究及設計計畫」總經費420萬元，由文資局、彰化縣政府及彰化市公所共同出資，彰化市公所執行中，感謝許多信眾有錢出錢、有力出力，相信在媽祖婆的慈悲護佑下，一定能國泰民安、風調雨順。
彰化市長林世賢表示，南瑤宮第一期修復工程112年展開，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。主要項目包括木構件現況損壞有白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫榫等；磚牆面出現裂縫及規帶、中脊，戧脊裂損等；彩繪及泥塑、剪黏等裝飾項目，為後續第2期修復工程。總經費高達6,557萬元，第一期修復後還是一樣舊，因為是古蹟，要維持原貌。
文化局表示，南瑤宮不僅是彰化市民的信仰中心，更是臺灣媽祖信仰史上不可或缺的重要據點。從清代乾隆年間，由士民倡議興建，到嘉慶、道光、光緒年間多次重修。再到日治時期，由陳應彬、吳海同、王樹發等名匠接力打造，融合傳統工藝與近代建築語彙，層層堆疊出今日所見，是兼具歷史價值、藝術色彩與工藝水準的文化瑰寶。
