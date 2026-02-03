彰化縣小果番茄評鑑頒獎 秀水鄉農友包辦冠亞軍

▲第九屆健康優質設施小果番茄評鑑冠軍秀水鄉農會梁愛卿 。 （圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】秀水鄉農會於今(3)日舉辦「115年度彰化縣第九屆健康優質設施小果番茄評鑑」頒獎典禮，同時慶祝農民節，表揚優秀農民及推廣產業文化，彰化縣長王惠美表示，感謝農友用心栽種，讓彰化的小果番茄在市場上深受喜愛，也要恭喜27名獲得表揚的優秀農民，都是農業界的菁英與榜樣，在農業上的貢獻值得大家推崇與肯定。為協助農民，縣府規劃智慧農業補助與青農學堂，透過最新科技與農機具，讓農民耕作時更加便利，同時吸引更多青年返鄉。

▲小果番茄。 （圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，由縣府委託秀水鄉農會辦理的小果番茄評鑑，今年邁入第9年，透過競賽交流與精進課程，農民的種植技術及番茄品質皆顯著提升，今年秀水鄉農民表現特別出色，一舉包辦冠、亞軍獎項，以及團體賽冠軍。在全縣 55 位頂尖農友的競爭中脫穎而出，獲選為最終的 16 位得獎者，極為不易，恭喜所有獲獎的團隊與農民。秀水鄉農會在理事長吳鑫山、常務監事李世琛及總幹事吳明信的帶領下經營良好，信用部表現更是全縣數一數二，截至去年底存款已達138億元、放款109億元，穩健獲利也成為推動農業發展的強大後盾。

王惠美指出，2026彰化月影燈季已在八卦山精彩登場！今年「馬年」特別以「跳跳馬戲團」為主題，現場有可愛的燈飾，還有精彩燈光秀，是全家出遊感受幸福氣氛的最佳去處。此外，全台走春首選「2026花在彰化－花城時旅」將於2月 17日至3月1日在溪州公園盛大舉行，適逢活動20周年，特別策劃一場跨越20年的春日時光旅程，現場匯集主題花展、多元表演、特色市集、多肉溫室、食農教育與動物認養，更有互動投影區讓民眾能提前下載繪畫稿件完成創作，帶到展館後投影展示，誠摯邀請大家春節來彰化白天賞花、夜間賞燈。

秀水鄉農會理事長吳鑫山表示，小果番茄評鑑頒獎已經第9屆，今年鄉內農友更是囊括冠、亞軍，並勇奪團體獎冠軍，未來將朝向精緻農業發展。現在越來越多年輕人投入農業，農民年齡層正在改變，鄉親對農業的未來也越來越有信心。

秀水鄉農會總幹事吳明信表示，秀水鄉農會近年透過辦理彰化縣小果番茄評鑑競賽，協助提升小果番茄品質，價格也水漲船高，讓農民獲利提升，成功吸引更多青農返鄉務農，為地方農業注入新活力。

冠軍得主梁愛卿表示，自己運氣很好，堅持努力從農已經二十幾年，能獲獎是對自己的肯定，很感謝農會用心輔導，幫忙解決生產上的問題。

農業處表示，縣府長期重視並推動「一鄉鎮一特色」，協助各鄉鎮發展特質，展現地方風華。秀水鄉推廣小果番茄有成正是地方特色的盡情展現，縣府將持續與地方攜手合作，共同迎來屬於各鄉鎮的榮耀時刻。