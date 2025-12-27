彰化縣幼兒園親子嘉年華熱鬧登場。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

彰化縣政府二十七日在縣立體育場辦理一一四年度幼兒園親子嘉年華活動，以「EQ好情緒，親子童樂趣」為主題，融入幼兒黃金成長期最重要的能力—SEL（社會情緒學習），吸引很多家長與小朋友熱情參與。開幕式中，推出象徵情緒的四顆彩球，代表在親子陪伴下共同培養情緒與能力的理念，現場氣氛溫馨而富教育意義。

縣長王惠美表示，今年的主題是「EQ好情緒，親子同樂趣」，針對三C產品對孩子情緒的影響，期望透過SEL（社會情緒學習）融入二十四個闖關活動與氣墊遊戲，培養孩子的自信、表達、合作、創作與韌性這五種力量，讓孩子在玩樂中學習，家長也能看見孩子的成長，只要完成六關即可換取小禮物。

王惠美指出，彰化縣目前有三十八間育嬰中心，並持續增設二歲專班、提供私幼就學補助、調整師生比及提供臨時托育等育兒政策，從明年起，生育補助將全面調升為第一胎三萬、第二胎五萬、第三胎八萬，更加碼提供每趟五百元的孕婦產檢交通補助，鼓勵大家多多生育。

王惠美說，全縣設有十六處特色遊戲場正在舉辦集點活動，歡迎家長帶孩子去盡情放電，今晚在八卦山月影燈季也將正式開燈，展期至明年三月一日，現場不僅有可愛的Rody跳跳馬燈飾，光雕秀更結合了九把刀賀歲電影《功夫》進行聯名展出，歡迎大家相揪前往欣賞璀璨的燈光饗宴。