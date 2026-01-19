彰化縣府印製「馬躍騰達」春聯 1月20日起開放索取

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節腳步越來越近，年節氣氛也逐漸升溫。彰化縣政府為了和縣民一同迎接充滿希望的2026馬年，特別印製寓意吉祥的「馬躍騰達」春聯，提前向鄉親拜年，也傳遞縣長王惠美與縣府團隊對新一年的祝福與期盼。

農曆春節將至，彰化縣政府特別推出「馬躍騰達」春聯，邀請縣民一同迎接馬年新氣象，1月20日起於各服務據點開放索取。（縣府提供）

縣府表示，春聯將自民國115年1月20日起開放索取，民眾可前往縣府1樓服務中心，以及縣內各鄉鎮市公所、戶政事務所、環保局、稅務局、文化局等服務櫃台免費領取，讓家家戶戶都能在年節期間貼上滿滿喜氣，數量有限，送完為止。

縣長王惠美指出，回顧2025年，縣府團隊在縣民共同支持下，持續推動交通建設、產業發展及都市計畫「三合一」的整體策略，從改善交通路網、帶動產業升級，到優化生活環境，一步步回應城市成長與民眾生活需求，朝向世代宜居、永續發展的目標前進。她也希望透過象徵新春開端的春聯，為新的一年注入正能量，讓大家「開門迎好運、抬頭見光明」，在日常生活中感受濃濃的過年氣氛。

春聯在華人文化中，不僅是春節不可或缺的重要象徵，更承載著祝福、祈福與對未來的期盼。今年「馬躍騰達」春聯，特別邀請在地書法名家吳肇勳老師親筆揮毫，字體線條剛勁有力、筆勢奔放流暢，又保有傳統書法的典雅韻味，將傳統文化美學與現代城市精神巧妙結合，讓春聯不只是裝飾，更成為文化傳承的展現。

「馬躍騰達」四字寓意深遠，象徵在新的一年裡，如駿馬奔馳般勇往直前、步步高升，不論是在工作事業、家庭生活或個人目標上，都能蓄勢待發、奮發向上。縣府也期盼藉由馬年象徵快速前進、充滿動能的意象，帶動彰化各行各業持續成長、城市建設穩健推進，讓整座城市在新的一年裡更加繁榮有活力，共同邁向「美好彰化、希望城市」的願景。