彰化縣府好事彰揚暨歲末感恩活動 打造溫暖職場環境

▲為表彰下半年度績效卓著與表現優異的同仁，彰化縣政府今日下午在縣府中庭辦理「好事彰揚暨歲末感恩活動」。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為表彰下半年度績效卓著與表現優異的同仁，彰化縣政府今（18）日下午在縣府中庭辦理「好事彰揚暨歲末感恩活動」，由縣長王惠美親自頒發下半年度好事彰揚及績優員工獎項，同時辦理歲末感恩摸彩活動，讓辛苦一年的同仁在工作繁忙之餘重新蓄積能量，以愉悅的心情迎接全新的年度。

▲卓越獎合照。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，首先感謝人事處貼心安排，結合頒獎與摸彩，藉以慰勞同仁的辛勞。這次「好事彰揚」頒獎典禮，除頒發3個「卓越獎」、2個特別獎項「最佳使命必達獎」及「最佳創新蛻變獎」，還有9個科室獲頒「拔萃獎」，以及7位同仁因業務績效表現亮眼榮獲「績優員工」肯定。感謝獲獎單位及同仁在各工作領域上的卓著貢獻，值得所有同仁相互學習與借鏡。

▲拔萃獎合照。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，感謝同仁在「2025台灣設計展」籌備與展覽期間的付出，縣府團隊展現高度的創意與執行力，成功翻轉外界對彰化的印象，獲得各界廣泛好評。這些亮眼成績歸功於每位同仁在崗位上的努力付出，充分展現縣府團隊高度的凝聚力與行動力。

▲績優員工合照。（圖／彰化縣政府提供）

人事處表示，典禮後接續辦理「感恩同行—Next Is Now」活動，希望透過彼此交流與互動，增進情誼並凝聚向心力，共同為縣政發展注入全新能量，並肩邁向「美好彰化 希望城市」的願景。

本次獲獎名單如下：

一、卓越獎：工務處、環境保護局、衛生局

二、最佳使命必達獎：新聞處

三、最佳創新蛻變獎：城市暨觀光發展處

四、拔萃獎：工務處新建工程科、水利資源處下水道科、城市暨觀光發展處建設工程科、農業處行銷企劃科、社會處社會工作及救助科、地政處重劃科、警察局鑑識科、衛生局藥政暨物質濫用防制科、環保局稽查科

五、績優員工：地政處科長許弘華、主計處科長莊憲泯、工務處技正曾信超、城觀處技正賴旻佑、教育處營養師蘇筱嵐、社會處臨時約僱人員陳慧勳、社會處約用人員張素貞。