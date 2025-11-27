彰化縣府強化清水溪堤岸災後重建 維護交通與灌排系統安全

彰化縣政府強化「清水溪」堤岸災後重建，積極維護交通與灌排系統安全。（圖：李河錫攝）

從今年7月份開始，接連豪大雨成災，造成彰化縣「清水溪」護岸道路側坡，有多處遭洪水侵襲而崩塌，導致坡岸土石裸露、道路嚴重下陷，嚴重影響鄉親行車安全；案發後，彰化縣政府緊急動支「天然災害預備金」，耗資3,842萬元積極執行災後重建工程；縣長王惠美27日會同田尾鄉各界人士前往視察，要求工程單位務必要加速辦理，如期如質完工，以確保在地鄉親用路以及灌排系統的安全。

加緊趕工！彰化縣7月豪雨成災，縣政府強化「清水溪」堤岸災後重建，積極維護交通與灌排系統安全。（圖：李河錫攝）

王惠美表示，因7月份接連豪大雨成災，造成清水溪護岸道路堤岸多處崩塌，經緊急發包重建，將針對總長度約450公尺護岸以及3,186平方公尺的道路進行修復工程，同時把坡面改建為更堅固的直立護岸，不僅增加通水斷面，大幅提升防洪能力，藉由鋼筋混凝土結構，也能讓堤防更加穩固安全；在視察過程中，王惠美縣長除仔細聆聽水資處及施工單位的工程簡報，也特別叮囑工程團隊務必顧及施工安全、施作品質、交通維持及環境保護，減少對鄰近居民生活及地方通行的影響，讓建設成果兼具安全性與永續性，確保符合地方民眾需求。

縣府水利資源處表示，縣府近幾年來已陸續投入總計約1億6千6百萬元改善田尾鄉境內的治水工程，包括27日視察的工程，田尾鄉這次災修共挹注4,605萬元進行豪雨災後復建；其中「0708豪雨清水溪排水（頂豐段）災修工程」已在10月14日開工，工期約240日曆天，預計在115年中完工；未來縣府將持續編列經費並積極爭取中央補助，逐步推動各區域排水整治工程，強化整體防洪韌性，全面提升防洪安全與在地生活品質。（李河錫報導）