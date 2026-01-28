彰化縣府提前大圍爐 席開百桌宴請弱勢過好年

彰化縣政府，提前舉辦春節大圍爐，席開百桌宴請弱勢族群，溫飽過好年。（圖：李河錫攝）

農曆春節將到來，彰化縣政府舉辦春節圍爐活動，席開百桌，招待縣內弱勢家庭、獨老長輩及安置機構的孩子們吃一頓豐盛的年夜飯，感受來自各界的溫暖。（李河錫報導）

彰化縣政府為強化照顧弱勢族群，在一波波冷氣團來襲，農曆春節又將到來之際，特別啟動「2026寒冬送暖、馬上有愛」系列活動，並且會同「全國麗園大飯店」盛大舉辦春節大圍爐；縣長王惠美，感謝「全國麗園」李孟哲董事長，已長達10年，密切和縣府合作舉辦「圍爐餐宴」，始終默默關懷與支持弱勢朋友，今年再度席開一百桌，準備豐盛的年菜佳餚，招待縣境內上百個弱勢家庭、獨老長輩及安置機構的孩子們，一起圍爐、提前享用美味的年夜飯，感受各界的關懷與社會溫暖；並感謝「泰和茂營建團隊、山記興業公司，提供4百多分物資充當伴手年禮；也感謝社會各界的愛心，捐贈超過1200萬元的年節民生物資，讓愛心照亮社會每處角落。

廣告 廣告

全國麗園董事長李孟哲感謝王惠美縣長所率領的縣府團隊，10年來持續協助需要關懷的弱勢族群，將持續謹守父親教導「把愛的力量散播出去」的理念，會同陸續加入的許多愛心夥伴及團體，一同在寒冬中提供愛與關懷給需要的鄉親。

縣府社會處副處長涂敏群表示，縣府積極整合公私部門資源，建立福利夥伴關係，共同協助有需要的民眾，期許透過「實物給付」及「現金給付」雙管齊下，整合人力、物力、財力，建構綿密的社會安全網，保障弱勢族群各種生活需求。社會福利服務代表政府對於弱勢民眾的責任，更代表關懷與陪伴，期許愛與希望遍布彰化縣的每個角落，為這個春節賦予溫暖，引領所有縣民迎接嶄新且美好的一年。

彰化縣政府春節期間所提供的各項社會福利與緊急救助都「不打烊」，包括「歲末寒冬 溫馨關懷」加強宣導、關心街友及弱勢民眾；「春節關懷情 溫暖遊民心」春節期間定期發放熱食；「幸福小舖-實物銀行」愛心物資發放；自殺防治專線「1925」、生命線「1995」；「113」兒少保護專線、「1957福利諮詢專線」，藉由單一窗口提供即時關懷服務，用溫暖陪伴民眾度過每一個寒冬。