彰化縣府漏夜銷毀25萬顆芬普尼殘毒蛋

檢方指揮下，彰化縣府漏夜銷毀25萬顆芬普尼殘毒雞蛋。（圖：彰化縣政府提供）

彰化芬普尼殘毒雞蛋在「移動管制」期間銷往臺中被檢出超標5倍，彰化地檢署指揮警調會同縣府農業處等單位監控下，除逐批查扣部份檢測蛋品外，其他扣存在文雅畜牧場內25萬顆芬普尼殘毒疑慮的雞蛋已全數銷毀。（李河錫報導）

彰化縣文雅畜牧場芬普尼殘毒雞蛋事件，在彰化地檢署啟動偵辦後還是餘波蕩漾；被勒令「禁止移動」有芬普尼殘毒疑慮的大批蛋品，業者涉嫌在「移動管制」期間，利用裁定公文書落差空檔，又把5萬7千多顆「問題蛋」銷往臺中市，又被檢出殘毒量超標5倍。縣府農業處長郭至善表示，為杜絕類似「意外事件」發生、確保市售蛋品的安全，17號深夜在彰化地檢署，指揮警調人員會同縣府農業處與衛生局等單位監控下，除了逐日、逐批查扣1千多顆列為「偵查」證物的蛋品外，其他扣存在文雅畜牧」內、共25萬顆有芬普尼殘毒疑慮的雞蛋已全數銷毀。

郭至善表示，處理25萬顆有殘毒疑慮雞蛋的費用約23萬元，由文雅畜牧場業者自行支付。業者也從16日起配合全場「強制換羽」、全面停產，短時間內不會再生產有芬普尼殘毒疑慮的雞蛋。