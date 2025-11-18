「彰化縣府的疏失！」台中龍忠蛋行進貨芬普尼蛋 業者喊無辜：毒又不是我放的

台中龍忠蛋行向彰化文雅畜牧場進貨芬普尼蛋，負責人遭檢方複訊後諭令以20萬元交保，業者喊冤很無辜。（台中市政府提供）

彰化文雅畜牧場4日爆出雞蛋芬普尼超標，彰化縣動物防疫所5日進行移動管制，近日已將封存的25.6萬顆蛋銷毀完畢。然而台中的龍忠蛋行卻在管制期間，向文雅畜牧場進貨4,000台斤芬普尼蛋並對外販售，林姓負責人17日遭彰化地檢約談後，以20萬元交保，業者今（18日）受訪直呼很無辜：「毒又不是我放的」。

彰化縣文雅畜牧場5日遭移動管制，然而台中市食安處10日卻在台中梧棲區的龍忠蛋行查獲，他們9日向文雅進貨的4,000台斤的蛋，送驗後檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm，超過殘留容許量標準0.01ppm。

彰化地檢追查芬普尼雞蛋為何流向台中，昨以證人身分約詢文雅畜牧場3名員工，並赴龍忠蛋行搜索、帶回林姓負責人，文雅3人訊後被請回，林姓負責人則被依涉嫌違法《食安法》為由，諭令以20萬元交保。

龍忠蛋行負責人20萬元交保 業者喊冤：毒不是我們放的

龍忠蛋行表示，他們經營50年，平常很多鄰居來買蛋，要換蛋或退款都接受，沒有不給退。業者受訪表示，這是彰化縣政府的疏失，昨天的新聞也有承認這一點，強調他們是在不知情的情況下載回了這批蛋，「我們有積極地去追回，並不是說擺爛」，後續也會配合檢調調查。

據報，彰化縣政府官員昨日坦承，畜產與衛生單位有資訊落差，在解除移動管制程序上確實存在疏失，造成管制被誤解、預防性下架品竟流入市面，縣府將對相關人員究責，並全面檢討跨部門通報機制。

第一時間追回芬普尼蛋 龍忠蛋行對下游店家感抱歉

對於以20萬元交保，他們也直呼很無辜，「明明就是不知情啊」，無奈表示：「毒又不是我放的」。此外他們也對下游的35間店家感到抱歉，10日得知後就馬上追回、一一回收，因此可以確定他們現在用的不是文雅畜牧場的蛋。

