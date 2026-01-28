彰化縣府約僱員賭博欠債 變造「王惠美戳印」行詐獲緩刑

劉男擔任縣府臨時約僱人員時偽造縣長王惠美戳印行詐，獲緩刑。（翻攝自Google Maps）

一名劉姓男子在彰化縣政府經濟暨綠能發展處擔任臨時約僱人員時，因沉迷賭博、積欠債務，竟利用職務機會變造公文、偽造縣長王惠美戳印，向北斗知名肉脯業者詐取輔導金6萬元，另向一名吳姓男子詐騙14萬餘元，法院審理後，考量他認罪並返還犯罪金額，依貪污罪等判刑2年7月，均宣告緩刑，並須向公庫支付10萬元。

判決書指出，劉男在2023年9月至12月間擔任臨時約僱人員，負責未登記工廠的輔導業務，因沉迷線上賭博，積欠賭債與民間貸款，竟動起歪腦筋，用剪貼方式變造縣府公文、偽造王惠美戳印，向北斗一間百年肉脯店詐取6萬元輔導金，事後為掩飾犯行，還變造銀行存款明細，假裝6萬元已繳入縣府專戶，企圖欺瞞長官。

劉男另得知肉脯業者有意申請標售國有土地，謊稱可協助業者「走後門」標購國有土地，企圖再詐49萬元，所幸業者察覺有異報警，劉男未能得逞；此外，劉男又以股票投資為由，向一名吳姓男子詐騙借款14萬5,600元，將款項全數用於清償債務。

彰化地院審理認為，劉男身為公務員，卻利用職務詐財、偽造文書，已嚴重損害公務機關廉潔形象，不過，考量其坦承犯行、已返還所有不法所得，且與被害人和解，因此依公務員利用職務機會詐取財物罪，判處徒刑2年、緩刑5年，並須提供240小時義務勞務及向公庫支付10萬元，另依公務員行使變造私文書罪，判處徒刑4月、緩刑2年，詐欺取財罪部分則判處有期徒刑3月、緩刑2年。

