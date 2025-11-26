彰化縣府耗資1億在竹塘國中打造多功能活動據點

造福鄉里！彰化縣政府，耗資1億、在竹塘國中打造現代化多功能活動中心。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府為善用學校土地資源，投資地方建設，特別耗資1億5百多萬元，重建竹塘國中的「曉陽館」，成為融合社區的現代化「多功能活動中心」，預計在116年底完工，除了為竹塘國中注入蓬勃的生命力，也造福鄉里，提供給社區民眾多元使用。

位在南彰化的「竹塘國中」，當年由旅日華僑詹知能先生慷慨捐資興建的「曉陽館」，歷經50年來風雨日曬的摧殘下，外貌不僅老舊，更因年久失修、漏水嚴重，已嚴重影響教學品質與活動安全；經由縣府教育處積極推動重建計畫，向中央爭取到一般性補助款，加上縣府編列自籌款配合下，總計將耗資1億5百多萬經費，闢建一座新穎又現代化的「多功能活動中心」。

縣長王惠美在動土開工典禮中強調，受人口外流與少子化影響，竹塘鄉的出生率雖不高，「竹塘國中」辦學效率相當優異，吸引周遭鄉鎮的學子都紛紛跨區來就讀；未來新的「活動中心」完工後，將成為校園與社區共享的多功能空間，不僅提供給師生進行體育課程、藝文展演與畢業典禮等場地，也規劃友善社區進出空間，在兼顧校園安全同時，也提供給鄉親們共同來使用。

竹塘國中校長黃仲平，則感謝王惠美縣長大力支持教育建設，老舊的「曉陽館」在縣長、各屆家長會長與家長會成員們的努力下，終於辦理重建，未來將可以讓孩子們在集會，以及雨天的時候都可以運動；也感謝社區的支持，讓同學們在好的環境下學習，展現多元才能，期望未來興建完工後，能成為鄉境內最優良的活動場所。（李河錫報導）