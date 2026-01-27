彰化縣府與全國麗園大飯店齊心助弱勢過好年

彰化縣政府舉辦「寒冬送暖，馬上有愛」春節圍爐活動，現場致贈民生物資。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

春節將屆，彰化縣政府為照顧弱勢民眾，二十七日偕全國麗園大飯店舉辦「寒冬送暖，馬上有愛」春節圍爐活動。現場由全國麗園大飯店贊助席開百桌，縣長王惠美出席，陪同弱勢家庭、獨老長輩及安置機構孩子一起圍爐，感受來自各界的溫暖。

王惠美表示，感謝全國麗園大飯店董事長李孟哲，與縣府合作辦理圍爐餐宴長達十年，多年來他們始終默默支持弱勢朋友，讓大家過年前，都能感受到暖至心扉的關懷。另感謝泰和茂營建團隊及山記興業公司，提供價值約十三萬元的四三二份物資給參與民眾。也要感謝社會各界朋友的愛心，今年縣府受贈指定照顧弱勢的民生物資價值超過一千二百萬元，為縣內身心障礙、年長者或經濟弱勢家庭等有物資需求的民眾遞送溫暖，讓愛心照亮社會的每一處角落。

王惠美說，縣府在春節期間提供「不打烊」服務，包括「歲末寒冬，溫馨關懷」加強宣導、關心街友及弱勢民眾；「春節關懷情，溫暖遊民心」春節期間定期發放熱食；「幸福小舖實物銀行」愛心物資發放；及相關關心諮詢專線，藉由單一窗口提供即時關懷服務。

全國麗園大飯店董事長李孟哲表示，感謝縣府團隊，這十年來協助他們們服務需要幫助的孩子，他將謹守其父教給他的理念，持續把愛的力量散播出去。也很高興這幾年陸續加入許多夥伴及團體，一同在寒冬中提供關懷給需要的人。