彰化縣府落實防災理念 攜手打造韌性家園

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣政府長期投入災害防救工作，致力將防災觀念與實務紮根至各層級單位，從縣府各單位、公所、企業到社區、民間防災士，形成跨領域、全方位的防救網絡。透過演練、教育宣導與實地演習，逐步建立起完整且具韌性的防災體系，也讓民眾在風災、震災等災害事件發生時能快速應變、互相支援。

日前，彰化縣再度展現防災成效，「強韌臺灣大規模風災及震災整備與協作計畫」在全國評比中榮獲特優殊榮。縣長王惠美表示，這份榮譽屬於所有參與防災工作的公所、企業、韌性社區及防災士，每一位都是彰化防災能量的重要支柱。她強調：「這不只是獎項，更是肯定我們多年來持續努力、扎實建構防救體系的成果。」

彰化縣災害防救績優團隊於114年底前往台北車站多功能展演廳接受表揚。獲獎單位包括北斗鎮公所、績優企業金喜美股份有限公司、韌性社區北斗鎮中寮社區，以及防災士代表秀水鄉馬興村范鎱楨。頒獎典禮由內政部消防署署長蕭煥章親自主持，他對彰化縣多年來推動災害防救的努力表示高度肯定，並讚許彰化縣能將縣府、企業與社區緊密結合，形成實際可運作的防災網絡。

消防局長施順仁指出，這項榮譽不是終點，而是新的起點。未來，縣府將持續加強專業訓練、擴大社區防災教育與演練，並鼓勵更多企業與社區參與防災計畫，確保在災害來臨時，縣內各單位能迅速協調、有效應變，守護每一位鄉親的生命與財產安全。施順仁也呼籲，全縣民眾共同加入防災行動，攜手打造更安全、更有韌性的幸福家園，一步步實現「美好彰化、希望城市」的願景。

「強韌臺灣大規模風災及震災整備與協作計畫」，彰化縣在全國評比中脫穎而出，縣長王惠美強調彰化縣的防災成績獲中央與各界高度肯定。（消防局提供）

