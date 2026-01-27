彰化縣府藏寶！80年一遇天赦開運4金字免費沾福氣

吳肇勳的書藝作品涵蓋中堂、對聯、條幅等多元素材，並融匯行書、篆書、隸書等書體風格。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕薄如絲的金箔，要貼到完全不留痕跡，究竟有多難？彰化縣政府辦公大樓樓梯角落的藝文廊道，即日起展出鹿港書法名家吳肇勳的個人特展，其中一幅隸書作品「福茂德隆」相當吸睛。這件作品不僅展現貼金箔不著痕跡的技術，更因創作當天適逢80年一遇的冬至合體天赦日，更讓這件作品自帶強大的轉運氣場！

「福茂德隆」作品，字體渾厚蒼勁，最特別的是在墨跡乾透後，再手工細細貼上金箔。(記者張聰秋攝)

不少民眾最近進縣府辦公大樓，被樓梯角落間牆上的金色光芒吸引，紛紛駐足觀賞，作品出自彰化縣書法學會理事長吳肇勳之手，他帶來15件精選墨寶展出。最受矚目的「福茂德隆」，字體渾厚蒼勁，最特別的是在墨跡乾透後，再手工細細貼上金箔。

彰化縣府樓梯角落的藝文走廊，正展出鹿港大師吳肇勳的大作，讓人賞心悅目。(記者張聰秋攝)

吳肇勳說，這門功夫考驗的是眼力與定力，要貼得平整、讓金光與墨韻合而為一，肉眼遠近觀察都得渾然天成，才算及格。「寫這幅字的時候，日子非常特別。」他透露，創作當天正值冬至，且巧合碰上民俗傳說中百無禁忌、最利祈福的「天赦日」巧合讓原本就寓意吉祥的「福茂德隆」四個大字，更增添了一層消災解厄、招財進寶的祝福意涵。

吳肇勳的墨寶創作，從點畫運筆、線條節奏、結構布局到氛圍醞釀，在自然中流露深厚功力與人文意趣。(記者張聰秋攝)

縣府行政處長吳蘭梅指出，吳肇勳老師出身鹿港書香世家，功力深厚，這次展出的作品從行書到篆、隸書皆有，各領風華，巧妙佈置在各樓層樓梯間，為洽公環境注入藝術氣息。

展覽持續展出至5月31日，民眾若想近距離感受貼金藝術的細膩，或是想在80年一遇的墨寶前沾點福氣，不妨趁著洽公之餘，來場與書法大師的藝文邂逅，感受筆墨間累積數十年的歲月風華。

走進縣府辦公大樓，不少洽公民眾被牆上的金色光芒吸引。(記者張聰秋攝)

