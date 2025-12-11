彰化縣府赴駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處 深化交流農產行銷、城市觀光與文化創新

▲彰化縣長王惠美前往紐西蘭最大城市奧克蘭，拜會駐奧克蘭辦事處陳詠韶處長，深化交流農產行銷、城市觀光與文化創新，打造更強城市競爭力。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為強化彰化縣農產品國際行銷、城市觀光及文化創新布局，彰化縣長王惠美於2025年12月11日率領縣府局處代表及縣內14家農業團體重要領袖農會總幹事等，前往紐西蘭最大城市奧克蘭，拜會駐奧克蘭辦事處陳詠韶處長。此次交流行程除聚焦芭樂、葡萄及火龍果等彰化縣優勢農產外銷契機，也同步討論紐西蘭液態乳零關稅政策對雙邊農業發展的啟示，並深入了解奧克蘭在城市發展、觀光旅遊與文化創新等領域的成功經驗，期帶回可供彰化縣政策規劃的新思維與新動能。

廣告 廣告

▲陳詠韶處長身為彰化子弟，熱情歡迎彰化縣代表團到訪，會談在溫馨而充實的氣氛中展開。（圖／彰化縣政府提供）

陳詠韶處長身為彰化子弟，熱情歡迎代表團到訪，會談在溫馨而充實的氣氛中展開。其先簡要說明奧克蘭在市政管理及永續發展上的重要作為，並指出紐西蘭在生態環保與永續觀光推廣方面的經驗，對台灣地方施政與產業升級具有參考價值。進一步提到，臺紐自由貿易協定（FTA）生效已屆12年，為雙邊農產品貿易奠定穩定基礎，「有機產品相互認證」協議，更為台灣優質農產輸入紐西蘭提供具體便利的途徑。雖然目前僅有鳳梨、芒果、荔枝三項水果獲准輸入紐西蘭市場，但她強調，雙方在農產品供應鏈管理以及觀光、生態農業與環境保護等具互補優勢領域，皆可循序推動更緊密的專業交流與合作。相信以彰化「臺灣穀倉、酪農大縣丶花卉之鄉」的產業基礎，參考紐西蘭在牧場經營、花卉生產與出口管理等面向的專業經驗，可創造兼具地方發展與永續價值的雙贏局面。

王惠美縣長在會中表達強化農產國際化的決心，並向陳處長表示，彰化身為台灣重要農業縣市，在地農民生產的農特產品品質深受國內外市場肯定，縣府除在產銷履歷、智慧農業應用、辦理農產品評鑑及建立「彰化優鮮」品牌等政策努力提升農特產品質外，近年率領彰化縣優秀農企業前往日本及新加坡等國進行展售，大獲好評並簽訂外銷訂單。此次藉由拜會奧克蘭辦事處，希望更精準掌握當地市場偏好、貿易規範與通路運作模式，以協助農民拓展外銷機會，提升農產國際競爭力。同時期盼與紐西蘭交流智慧農業、循環農業與食農教育，讓彰化農業更具韌性與永續性。

王惠美表示，縣府與美國加州州立大學聖馬可斯分校簽署雙邊合作備忘錄，去（2024）年展開第一場國際教育交流活動，由縣立五所完全中學，包括彰化縣立藝術高中、和美高中、成功高中、田中高中、二林高中等20位師生組隊，辦理寒假遊學營隊，赴美展開為期12天身歷其境的學習。今（2025）年也有136位國中九年級學生及8位隨隊教師前往新加坡的中華中學，展開一場為時多日的跨國學習之旅，希望藉由此次交流，讓彰化學子也能有機會來紐西蘭遊學。

本次拜訪特別關注奧克蘭在城市發展、觀光與文化創新上的成功經驗。奧克蘭融合海港城市景緻、多族群文化和藝術產業的城市形象，對彰化具有重要參考價值。彰化目前正推動城市觀光與地方創生計畫，未來期盼能借鏡奧克蘭在城市景觀設計與生態旅遊上的策略，打造更具魅力的彰化觀光環境，吸引國際旅客認識彰化這座城市的自然、人文與農業特色。

此次拜會在溫馨熱絡的氣氛中落幕，雙方就農產行銷、城市發展與文化創新等多項議題均深入探討。彰化縣政府表示，未來將持續深化與紐西蘭奧克蘭辦事處的交流互動，並將此次所獲得的寶貴建議與國際觀點納入政策規劃，讓彰化在農業競爭力、觀光魅力與文化創新上更上一層樓，打造更國際化、更具活力的「美好彰化 幸福城市」。