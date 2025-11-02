彰化縣府開箱復康巴士 獲贈136台輪椅

為響應國際身心障礙者日，彰化縣社會處2日於社頭果菜市場舉辦「彰化縣國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會」，並同步開箱1輛近1000萬元的大型復康巴士、中華上永好讚會也捐贈136台輪椅。彰化縣長王惠美表示，感謝各界對身障朋友的關懷，也說明新的復康巴士除有5個輪椅固定區、20個一般座位外，更配備升降功能，盼能讓有需求的民眾出入更加便利。

社會處昨舉行國際身心障礙者日暨特殊教育表揚大會，以「心無礙，讓愛作夥來」為主題，表揚特殊教育類的評鑑績優學校、資賦優異類特優及優等學校、守護天使、學生獎學金、資賦優異學生特殊表現，共有59校、167組師生及7個評鑑績優服務單位獲獎，王惠美也感動說，感謝大家對孩子、同學的付出及努力，不斷協助他們突破身體極限。

王惠美分享，入選守護天使個人組謝同學，雖然自小面臨家庭變故與生活困境，但他始終堅強面對，國二時更主動幫助班上1名因車禍受傷需依靠輪椅行動的障礙同學，往返教室、協助搭乘電梯等；獲特殊教育學生獎學金肯定的楊同學，雖然領有自閉症合併輕度智能障礙證明，但勇於挑戰游泳、跳水、直排輪等，多次於賽程中獲佳績。

王惠美也提及，為讓長者、身障朋友等走出家門，推動復康巴士政策已15年，今年特別斥資近1000萬元，打造新的大型復康巴士，車內設有5個輪椅固定區、20個一般座位，並備配多重安全設施、升降功能，盼讓身障朋友、身障機構團體及特殊教育學校人員都能出入更加方便安全。

王惠美表示，特別感謝新北市議長蔣根煌媒合中華上永好讚會等101位善心人士，捐贈136台輪椅，市價約74萬8000元，提供給縣內輔具資源中心媒合與借用服務，一起提升身心障礙者及失能者的生活品質，讓彰化社福量能更加提升。