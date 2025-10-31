彰化縣府頒會考優異學生獎學金 提7大利多鼓勵在地升學

彰化縣府頒發「國中會考」優異學生獎學金 ，並提出7大利多政策，鼓勵學生在地升學。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府31日在和美高中舉辦「114年度國中會考優異學生獎學金頒贈典禮」，由縣長王惠美親自頒發73萬元獎學金、給23位優秀學子；王縣長強調，114學年度共有23名學生符合申請資格，其中成績5A++獲頒「10萬元」有1名；5A頒發5萬元有3名；4A1B為3萬元有10名、3A2B為2萬元則有9名；相較去年18位受獎學生，今年則增加5人，顯見成功吸引更多優秀學子選擇在地的「縣立高中」就讀，未來也期盼逐步提升本地升學的比例。

王惠美表示，今年度(114年)榮獲5A++滿級分的是就讀「和美高中」國中部的張博泰同學，屢次蟬聯全年級第一名，畢業時榮獲縣長獎，在縣內模擬考中有2次考取「5A++」的優異成績，是同學們學習的典範；縣府為全面照顧彰化每位學子，特別提出「國中教育會考精進教學減C提A方案」，讓優秀孩子能有更多元發展機會，並讓成績低於平均值以下的同學，也能突破學習困境，拉高平均值，在老師們用心指導下，表現更加卓越，為高中階段奠定良好基礎。

榮獲「5A++」滿級分的張博泰同學表示，選擇直升「和美高中」的首要因素，是因為國中就在此就讀，直升後可以待在熟悉的環境學習；其次，則是有高額獎學金的誘因，能透過獎學金購買所費不貲的音樂線上課程，加上學校多元的課程與校外參訪，豐富的資源對學習幫助很大，就近念書、交通也很便利。

「投資教育、就是投資未來」，王惠美縣長指出，近幾年縣府教育處提出「7大利多教育措施」鼓勵學生在地升學，讓孩子們依照各自興趣選擇適合的在地學校，留在家鄉就近讀書，以節省通勤時間，含蓋有：5A++獎十萬升學獎學金、推出一校一特色實驗班、培育運動菁英及藝術人才、校校國際視訊教室及駐校外師、客製化專屬美國遊學營、雙外師全英線上課程、享有優惠申請「美國加州州立大學聖馬可斯分校(CSUSM)」入學的條件等7大利多，希望能吸引彰化優秀學子都能「在地升學」，均衡提高「縣立高中」辦學素質，栽培學生們都能邁向心中理想的大學。（李河錫報導）