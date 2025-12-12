彰化縣府12/15舉辦名人講座 影后高伊玲分享人生劇本

彰化縣政府，年度壓軸「名人講座」，力邀最佳女主角高伊玲分享「人生劇本」！（圖：彰化縣政府提供）

彰化縣政府為鼓勵年輕人勇於追夢，訂於12月15日，在「彰化演藝廳」推出名人講座，特別力邀在海內外勇奪多項電影大獎《我家的事》女主角高伊玲，分享「角色之外的人生劇本」，籲請民眾踴躍上網報名。（李河錫報導）

彰化縣青發處，為鼓勵年輕人留鄉、返鄉創業，每年都會舉辦多場次的「創就業與名人講座」，在歲末年終之際，特別規劃在12月15日(下週一)下午兩點起，在「彰化演藝廳」推出最精彩、壓軸的「名人講座」，力邀年度最佳本土影片，在海內外勇奪多項電影大獎《我家的事》，並榮獲《27屆台北電影節》最佳女主角的高伊玲，分享「角色之外的人生劇本」，從廣告、外景主持人到影劇演員，整體職涯「表演與選擇」的歷程，從影過程雖然起起伏伏，卻始終有溫暖的家人給予支持和鼓勵，也希望能夠激勵年輕人重新思考人生的方向、勇於追夢！

鼓勵年輕人勇於追夢！彰化縣青發處，推出年度壓軸「名人講座」，力邀最佳女主角高伊玲分享「人生劇本」！（圖：李河錫攝）

縣府青發處長陳柏村表示，「角色之外的人生劇本～高伊玲的表演與選擇」名人講座，訂於12月15日下午，在「彰化演藝廳」登場；機會相當難得，歡迎青年朋友們前往「彰化縣政府青年發展處官網」踴躍報名參加。