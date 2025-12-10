彰化縣強化冬季禽流感防範措施 加強養禽場生物安全防疫及消毒工作

▲彰化縣政府呼籲各養禽戶配合每週三全國自主消毒日，加強養禽場及周邊消毒防疫工作。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】時值冬季禽流感好發季節，又鑒於今（114）年彰化縣禽流感案例場已計有8場，為降低禽流感發生機率，彰化縣政府於12月份針對全縣轄內養禽場發放消毒藥品，因大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉及二林鎮為本縣養禽戶高度密集區域，亦為禽流感疫情高風險區域，縣府特於12月3日及4日針對此四鄉鎮所有養禽戶發放消毒藥品及畜牧場衛生管理工作紀錄簿，加強輔導養禽戶落實各項禽場生物安全措施，其餘鄉鎮則由公所協助發放；並請縣內各養禽戶配合每週三全國自主消毒日，同步於12月10日（三）當天針對養禽場及周邊公共區域加強消毒防疫工作，以有效降低環境中病原量，減少禽流感發生風險，希望藉由此次活動提升養禽業者防疫意識，共同守護家禽產業健全發展。

▲彰化縣政府於芳苑鄉農會發放消毒水，防範禽流感疫情發生。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣為全國養禽大縣，養禽產業是彰化縣極為重要的產業，縣長王惠美相當重視，呼籲轄內養禽戶持續加強禽場生物安全防疫工作，與縣府一起防範禽流感等重大疫病入侵，讓彰化縣家禽產業可以永續經營；彰化縣動物防疫所所屬防疫消毒車也將持續於縣內養畜禽場密集的公共區域加強消毒工作，以減少疫病發生之風險。

▲彰化縣動物防疫所輔導養禽戶落實各項禽場生物安全措施。（圖／彰化縣政府提供）

另養禽戶應每日自主觀察家禽健康情形，養禽場如有以下異常情況：（一）平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。（二）籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。（三）禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。（四）家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時發現可疑病例並妥善處置，防堵疫病持續擴散，如未通報者可依動物傳染病防治條例處新臺幣5萬元以上100萬元以下之罰鍰。