彰化縣後備指揮部舉辦保齡球錦標賽 全方位企業鼎力支持全民國防

▲彰化縣後備指揮部日前舉辦「全方位全民國防交流盃保齡球錦標賽」，轄內26鄉鎮輔導中心幹部與彰化縣後備指揮部官兵編隊比賽同樂，場面熱鬧、氣氛融洽。（圖／彰化縣後備指揮部提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣後備指揮部日前在員林全方位運動休閒中心舉辦「全方位全民國防交流盃保齡球錦標賽」，活動由指揮官梅晉學上校主辦，並特別邀請彰化縣政府機要秘書張建豐、員林市長賴致富、涂俊任議員、彰化縣工策會總幹事洪榮章等貴賓親臨參與，轄內26鄉鎮輔導中心幹部與彰化縣後備指揮部官兵編隊比賽同樂，場面熱鬧、氣氛融洽。

本次活動由全方位企業董事長張結彰、總經理張智傑及執行長張智鈞鼎力支持，並贊助紀念品及獎品等來獎勵所有參賽幹部及官兵，共同推動全民國防教育，展現企業關懷社會、支持國防的具體行動。活動吸引眾多後備幹部及寶眷參加，不僅促進軍民情誼交流，也透過輕鬆的運動競賽，讓全民國防理念更加貼近日常生活。

指揮官梅上校表示，本次活動不僅是展現後備力量凝聚的最佳象徵，也是推廣全民國防、強化社會防衛韌性的重要平台。未來將持續與地方政府、企業及社會各界合作，讓全民國防精神能深植基層，攜手打造堅實可靠的全民防衛力量。