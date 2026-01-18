彰化縣慶祝119消防節 表揚192位績優人員

【記者林玉芬/彰化報導】慶祝119消防節，彰化縣消防局17日舉辦119消防節慶祝表揚活動。活動由縣長王惠美親自表揚績優人員，現場也安排祈福儀式與老街消防闖關體驗，讓參與者在感恩、祝福與寓教於樂的氛圍中，共同迎接嶄新的一年。



王惠美表示，119不僅是守護鄉親生命財產最強大的保障，更是屬於全體消防、義消及防火宣導人員的榮耀之日，在此代表縣府向114年度192位獲獎同仁致上最高敬意，感謝大家一整年的付出。

王惠美感謝議會對消防預算的支持，從108年至114年共投入4億4,300萬汰換救災器材與消防車輛，近2年獲得民間捐贈總價值破億的32輛救護車。目前全縣26鄉鎮市均配置至少1名高級救護技術員（EMT-P），並建立AI精準消防平台，榮獲「韌性與創新獎」的肯定，未來縣府將持續增加EMT-P人數，確保緊急救護精準到位，持續守護鄉親的日常生活。

消防局表示，消防節活動首先由王縣長率領消防局幹部、義消與地方代表前往鹿港新祖宮舉行祈福儀式，祈求風調雨順、國泰民安，更為所有消防人員、義消與救難伙伴祈願出勤平安。並於鹿港老街與桂花巷周邊規劃具文化特色之「觀光 × 防災」主題闖關活動，讓參與者漫步於古色古香的巷弄內，欣賞老街的絕代風華，同時透過趣味闖關學習火災逃生、心肺復甦術及家庭防災知識，增添親子互動性與教育意義。

典禮由縣長王惠美親自頒發具消防工作榮譽的獎項，表彰績優消防、義消、防火宣導人員及救難團體志工，頒發包括「全國鳳凰獎消防楷模」、「全國鳳凰獎義消楷模」、「彰化縣消防楷模」、「救護英雄榜」等13個獎項共192人。