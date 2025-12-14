彰化縣慶祝2025國際移民日 表揚45組模範新住民

▲彰化縣政府今日下午在彰化市延平公園辦理「慶祝2025國際移民日暨彰化縣模範新住民表揚活動」。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】來自遠方，共築家園！彰化縣政府今(14)日下午在彰化市延平公園辦理「慶祝2025國際移民日暨彰化縣模範新住民表揚活動」，縣長王惠美出席表揚各鄉鎮市公所、社團與網絡單位推派出線的19組新住民楷模、25組模範新住民家庭及1組友善新住民社區，並邀請受表揚人及其家庭成員參與楷模餐會，同時表揚今年度參加Women 38公益市集的24個民間團體。王惠美表示，今年總共募集到103萬4,244元，全數捐助彰化縣自閉症肯納家長協會，用於建造肯納秀水作業所，這是第5年創造出百萬收入並捐獻給第5個社團，感謝大家共同打造關愛無國界的幸福，譜敘出臺灣社會的多元包容精神。

王惠美表示，12月18日是聯合國的國際移民日，為響應這個重要日子，特別於今天表揚模範新住民，並獻上最高敬意。他們來到這塊土地並用心耕耘，為家庭及地方奉獻，將他們跨文化優勢轉化為能量，成為本縣志願服務、語文通譯及拓展國際視野的重要推手，象徵著「多元互助」情懷的開枝散葉。

王惠美指出，另外感謝參加今年度Women 38公益市集的24個民間團體，拋磚引玉並積極公益。無論是新住民或Women 38公益市集，大家發揮對這塊土地的關懷，讓家庭、文化、語言與生活在這片土地融合，每個角落都因此充滿溫暖的能量。

王惠美強調，縣府團隊將持續致力於保障新住民的各項權益，彰化縣設有新住民家庭服務中心及4區(彰化區、田中區、員林區、芳苑區)新住民服務據點協助新住民融入社會。同時積極推動新住民友善社區及友善商家等創新方案，目的就是希望新住民朋友們在彰化能夠「共好、共融」，成為不可或缺的一份子。

內政部移民署彰化縣服務站主任陳駿璿表示，移民署於下鄉服務時，經常拜訪許多新住民朋友，在互動過程中學習良多，也深入了解許多新住民長期付出的努力。期盼新住民朋友的努力成為彰化縣的典範，讓這股正能量持續傳遞。

彰化縣新住民發展協會理事長李明輝代表致詞表示，感謝縣府多年來持續推動國際移民日活動，讓新住民朋友在這個充滿愛與包容的地方，安心、自在地生活著。

社會處表示，今年度彰化縣新住民人口來到兩萬五千人，來自世界各地的新住民朋友們帶著各種文化、語言、生活經歷，齊聚在這塊土地，感謝新住民朋友在許多領域的付出。透過表揚模範新住民、文化市集、舞蹈表演、異國文化DIY創作、異國童玩體驗、政令集點闖關及摸彩抽獎等精彩節目，期盼讓大家在輕鬆愉快的氛圍中感受多元共融精神！