彰化縣成功高中首闖HBL八強 彰化基層籃球寫下歷史新頁

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114學年度HBL高中籃球聯賽男子組賽事，彰化縣立成功高中延續資格賽氣勢，在12強與複賽階段展現高度團隊韌性與求勝決心，接連拿下關鍵勝利，首度晉級全國八強，寫下校史新頁。彰顯彰化縣長期深耕校園籃球的豐碩成果，後續四強賽事將於台北登場，彰化縣長王惠美邀請鄉親一同為彰化子弟兵加油。

▲114學年度HBL高中籃球聯賽男子組賽事，彰化縣立成功高中延續資格賽氣勢，在12強與複賽階段展現高度團隊韌性與求勝決心，接連拿下關鍵勝利，首度晉級全國八強，寫下校史新頁。（圖／彰化縣政府提供）

12月27日關鍵戰役中，成功高中在背水一戰的壓力下穩住節奏，在必須拉開分差的情況下展現高度抗壓性，成功搶下B組最後一張直接晉級八強門票。比賽中多名主力球員關鍵時刻挺身而出，後衛余玄騰穩定串聯攻防、掌控比賽節奏，三年級球員余玄胤外線火力適時發揮，王家程與張承曄則在籃板與進攻端穩定輸出，全隊以高度紀律與團隊合作完成歷史性突破，全隊於最後關頭展現高度紀律與團隊默契，成功守住勝利，完成歷史性突破，隊史首度挺進全國八強，寫下令人激動的重要里程碑。

回顧12強賽事歷程，成功高中在關鍵戰中掌握比賽節奏，憑藉「雙槍」張承曄與王家程合力貢獻29分、22籃板，終場以71比63擊敗對手，拿下隊史12強首勝，為晉級奠定關鍵基礎。另於複賽階段，余玄騰更繳出攻守俱佳表現，完成個人首次「大三元」，帶動團隊火力，展現球隊整體戰力。

王惠美縣長為成功高中籃球隊堅持不懈的毅力喝采，成功高中自113學年度首度挺進12強後，今年再創高峰、晉級八強，充分展現彰化孩子在高張力賽事中不畏壓力、團結拚戰的運動家精神，也是縣府持續推動校園體育、完善訓練與競賽資源的具體成果。縣府將以實際行動持續支持學校體育發展，協助孩子安心訓練、勇敢追逐夢想。

隨著賽事進入白熱化階段，115年1月抽籤後將公告賽程，彰化縣成功高中籃球小將北上迎戰，於台北新莊體育館及板橋體育館持續拚搏。縣府將作為最堅實的後盾，讓彰化的青春戰力，在全國頂尖的舞台上持續散發亮麗的光芒。