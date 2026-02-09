▲彰化縣持續推動交通安全改善措施，保障行人與用路人安全。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為保障行人與用路人通行安全，彰化縣政府積極推動道路交通安全改善措施，交通部114年各項交通安全指標均達成進度，包括完成行穿線退縮25處、綠底行穿線38處、標線型人行道5公里、校園周邊環境改善107處、校園周邊降速區96處、易肇事路口改善44處、增設號誌64處、增設或調整標線與標誌404處、安全停等空間11處，以及優化路口照明18處等。彰化縣政府呼籲，道路交通安全除政府推動改善措施外，亦需全民配合遵守道路交通安全法規，落實停讓行人、依號誌與標誌行駛，共同營造安全有序的道路交通環境，朝向「行人安全、用路安心」的施政目標持續努力。

廣告 廣告

交通處表示，近年來積極強化道路交通安全治理，針對易肇事路口持續進行系統性改善，並優化行人通行環境，精進號誌、標線及照明設計。同時透過每月定期召開道路交通安全會議，整合警察、交通、新聞、教育等相關局處，採取「工程改善、執法取締及交通安全教育宣導」多管齊下的策略，持續精進交通安全管理，逐步提升整體道路交通安全水準，保障用路人生命與財產安全。

此外，交通處亦主動盤點縣內無號誌且視距條件不佳路口，導入「非號誌路口智慧道路主動告警系統」，運用毫米波雷達偵測技術，即時感應支線道來車動態，主動啟動LED警示燈與電子告示設備，提前向幹線道用路人發出警示訊息，有效提升駕駛反應時間，降低交通衝突機率。透過科技輔助用路人即時掌握路況，強化路口風險管理，打造更安全的行車環境。

縣府另依交通部事故盤點結果提報改善工程，成功爭取中央經費支持，自去(114)年11月17日起啟動全縣9處易肇事路口改善工程，工程預計最快於今(115)年農曆年前後完工，屆時將可進一步降低相關路段的事故發生風險。

依據交通部「道安總動員平台」統計，截至114年10月止，彰化縣30日行人交通事故死亡人數(指交通事故發生後，當場或在30天之內因該事故直接導致死亡的人數統計)累積為13人，較同期下降35%。整體交通事故死亡人數累積為175人，亦較同期下降9.3%，兩項指標降幅均優於全國平均值，顯示彰化縣持續推動道路交通安全改善措施，逐步展現具體成效。