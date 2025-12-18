彰化縣推動和美污水下水道建設 提升居民生活品質

記者張溎壕／彰化報導

為改善和美地區家戶及市區溝渠長期水質惡臭問題，彰化縣政府積極推動和美鎮污水下水道系統建設，總經費達41.29億元。縣長王惠美今（18）日前往視察「和美鎮污水下水道系統第一期水資源回收中心」，期盼工程完工後，能有效改善排水環境，全面提升居民生活品質。

王惠美表示，感謝內政部國土管理署下水道工程分署在經費與代辦工程上的協助，也感謝施工團隊的辛勞，讓工程得以穩健推進，期許工程如期、如質完工，為鄉親打造更健康、舒適的居住環境。

王惠美指出，彰化縣污水建設逐步到位，繼二林、彰化市及鹿港福興之後，現階段輪到和美鎮，未來則將推動員林地區，各鄉鎮污水處理廠將陸續完成。和美鎮污水下水道系統總經費超過41億元，其中第一期工程包含水資源回收中心、污水主幹管、次幹管、分支管線及用戶接管工程，總經費8.85億元，污水管線工程已於112年9月順利完成。

她也特別介紹，今日視察的和美水資源回收中心，白色外觀搭配形似劍龍的建築造型，相當吸睛，網友形容為「白色恐龍屋」，預料將成為新的打卡亮點。該中心建設經費為3.76億元，未來完工後，預計可提供2,700戶用戶接管服務。

王惠美說，近年在縣府團隊努力下，污水處理用戶數已從4,000多戶提升至每年可服務約2萬戶，也呼籲民眾若管線經過住家，可主動申請接管，目前縣府尚未收費，未來將逐步朝使用者付費方向推動，共同維護環境整潔。

水利資源處表示，和美水資源回收中心位於都市計畫區內，占地約3公頃，111年9月開工，預計115年1月2日完工。

彰化縣推動和美鎮污水下水道建設，總經費逾41億元，縣長王惠美視察第一期水資源回收中心，盼改善排水環境，提升居民生活品質。（彰化縣政府提供）