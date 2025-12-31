▲彰化縣推動永續行動，舉辦「從SDGs談產業發展與永續實踐」論壇，以故事凝聚地方共好力量。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為打造永續城市，強化彰化縣政府主管與同仁對SDGs認識。彰化縣政府於30日下午於縣府演藝廳舉辦「從SDGs談產業發展與永續實踐—以故事連結產業韌性與地方治理」論壇，邀請臺灣大學新聞研究所副教授、前TVBS新聞部副總經理詹怡宜演講，縣長王惠美與縣府約200名主管與同仁共同參與，透過真實案例與溫暖故事，一同探討地方如何以實際行動落實聯合國永續發展目標（SDGs）。

王縣長表示，近年極端氣候影響世界各國，為了關心SDGs 產業發展跟永續實踐，特別邀請臺灣大學新聞研究所副教授、前TVBS新聞部副總經理詹怡宜前來演講，從新聞視角出發，讓縣府同仁對於環境、經濟及社會三大面向，有更深入的理解與思考，進一步落實在日常工作中，使工作得以更加精進。

臺灣大學新聞研究所副教授詹怡宜表示，「一步一腳印，邁向永續路」的核心理念在於，透過用心講述動人的故事來引發共鳴。好的故事能夠產生深遠的影響，彰化擁有許多值得分享的精彩故事，這些故事不僅能夠作為邁向永續發展的重要步伐，也能引導我們共同關注並支持這些地方性成果。

聯合國自2015年提出17項永續發展目標以來，永續已成為全球共同語言。彰化縣近年積極將SDGs理念融入政策推動，從教育永續、環境治理到產業創新，落實「以人為本、以地為根」的施政方向。彰化縣政府透過設立「特色遊學中心」，讓孩子走出教室、走進社區學習；在環境方面，推動綠能、低碳建設與智慧水網，提升生態與治理韌性；並透過青年創業輔導與在地創生計畫，促進地方經濟與人口回流。

近年來，彰化縣以具體成果展現永續實力。去年以「特色遊學中心」榮獲2024年「永續城市SDGs大調查」之「社會力永續創新獎」；今年環保局再以「數據驅動的智慧水網」榮獲「台灣永續行動獎」SDG06 （淨水與衛生）項目肯定，成為地方創新治理的典範。此外，甫落幕的2025台灣設計展，以「彰化行」為主題，同樣扣合SDGs理念，成功透過設計展現了彰化在產業、文化與城市治理上的創新能量，廣獲各界好評。

論壇中，深耕新聞領域逾30年的詹怡宜副教授，分享她長期走訪全台、記錄平凡人物的感人故事，引導與會者看見人物背後的核心價值，從不同視角認識台灣的永續典範。透過論壇不僅強化彰化縣政府團隊對SDGs的理解與應用，更期許將其內化為彰化縣政府團隊的「DNA」，讓SDGs不再只是理念，而是深植於地方治理的核心行動。

展望未來，彰化縣政府將持續推動智慧城鄉、綠色能源、循環經濟及數位治理等政策，並以人力資本與環境保育為基礎，打造「有韌性、有溫度」的永續彰化，讓彰化縣成為宜居的幸福城市。