彰化縣推納管及特定工廠群聚區廢污水排放建設

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為改善特定工廠群聚地區廢污水排放問題，落實灌排分離政策，彰化縣政府積極推動「特定工廠群聚地區廢污水排放建設計畫」，今(4)日彰化縣長王惠美前往和美鎮嘉犁里及彰化市茄苳里兩處視察工程，經濟部產業發展署、議員及地方民意代表、里長與工廠業者共同參與，展現中央與地方攜手合作、兼顧產業發展與環境保護的決心。

王惠美表示，彰化是中小企業的原鄉，民國61年謝東閔副總統擔任台灣省主席時，就有「工廠即客廳、客廳即工廠」發展模式，也導致彰化縣內存在許多違章工廠，廢汙水多半是排放到農田水利會溝渠，若工廠水質有污染，則會影響農地環境。經濟部於全國選定36處廢污水優先改善地區，其中本縣占12處，推動過程中，特別選擇和美嘉犁里、彰化茄苳里2處做為示範地點。和美鎮嘉犁里有區內特定工廠及納管工廠約121家，推估每日廢污水量約188立方公尺，彰化市茄苳里納管工廠約69家，推估每日廢污水量約272.25立方公尺。透過聯合排放專管工程，工廠未來就毋需再將廢汙水排放到農田水利會溝渠，確保土地不受汙染。兩處群聚區之管線設計容量均高於實際需求，具備因應產業發展之彈性。

王惠美表示，和美嘉犁里總經費約為2.26億元，感謝中央補助88%，縣府自籌12%，共同將整體排水系統完善建置。彰化市茄苳區的總經費約2.2億元，感謝中央補助88%，縣府自籌12%，總共可以協助69間工廠納管。感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，讓各項工程得以順利推動。

王惠美指出，呼籲所有納管工廠儘早完成接管作業，縣府對於接管經費提供補助，每公尺補助2,500元，最高補助金額不超過30萬元，減輕業者在接管上的負擔。請廠商儘早完成銜接，讓工廠與地方達成雙贏的局面，補助期限至116年3月31日止，後續費用將需自行負擔。

和美鎮長林庚壬表示，感謝王縣長及各位議員提供寶貴資源，和美是一個產業密集的地方，單是嘉犁里就有121家工廠，目前廢汙水排放接管只有30幾家，遠遠不夠，公所也會積極宣導提高接管率。

彰化縣政府表示，和美鎮嘉犁里及彰化市茄苳里兩處群聚區的廢污水排放建設，係由經濟部產業發展署補助地方政府辦理，全國24處示範區，彰化縣即占2處，採行「聯合排放專管」模式，由政府興建主幹管，並補助工廠聯接至主幹管的相關施工費用。其中和美鎮嘉犁里總經費約新臺幣2.26億元，彰化市茄苳里約2.2億元，2案均由經濟部產業發展署補助88%的經費。

工程完工，工廠亦順利聯接至主幹管後，和美鎮嘉犁里群聚區之廢污水將排放至番雅溝排水系統，彰化市茄苳里群聚區則排放至烏溪，降低對農業用水及周邊水體環境之影響。目前工程施工進度推展順利，預計於今(115)年3月底前完工，逐步展現整體效益。

《工廠管理輔導法》自109年3月20日施行以來，推動「全面納管、就地輔導」政策，積極引導未登記工廠合法經營。除目前已推動中的和美鎮嘉犁里及彰化市茄苳里2處群聚區外，縣府亦自其餘10處優先改善地區中，進一步評估擇定和美鎮南佃里、彰化市寶廍里、鹿港鎮洋厝里及福興鄉秀厝村等4處持續推動。預計今年設計完成後辦理發包，並由縣府經濟暨綠能發展處與水利資源處合作辦理，期能逐步改善納管及特定工廠廢污水排放情形，提升整體環境品質。