彰化縣放寬機車補助年限 機車汰舊換新最高補助2萬3300元

▲機車汰舊換新補助宣導。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為加速淨零碳排目標及改善彰化空氣品質，鼓勵淘汰高車齡機車換購使用低污染綠色運具，彰化縣政府今(115)年特別放寬淘汰高車齡機車年限，由原限定99年12月31日以前出廠，擴大為含自105年12月31日以前出廠的燃油機車，若再改用電動機車，民眾最高可領2萬3,300元補助，收件期限從即日起至116年1月10日止。彰化縣長王惠美呼籲縣民把握機會，汰換家中老舊機車，共同朝向低碳永續家園邁進。

▲115年彰化縣機車汰舊換新補助方案。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣環保局指出，本縣轄內機車數高達84萬輛，透過補助誘因及加強攔查檢等多元管制措施，近3年已淘汰11萬1,337輛老舊機車，促使空氣污染物細懸浮微粒(PM2.5) 減量達17公噸，減碳量245公噸，效益相當於種植1萬2,963棵樹木。

考量彰化縣五期標準以前高車齡機車尚餘40萬多輛，依檢測資料顯示，機車因老化污染防制設備失靈，其所排放的碳氫化合物（HC）濃度隨車齡愈高有升高趨勢。為此，今(115)年擴大補助對象，特別放寬淘汰高車齡機車年限，民眾申請報廢105年12月31日以前出廠的高車齡機車，且車輛設籍於彰化縣滿1年以上，即可獲得補助金1,800元(縣府1,500元、環境部300元)，為守護空氣品質同時減輕縣民負擔，持續推動機車汰舊換購電動機車補助方案。如汰除高污染車輛改用電動機車，提高補助經費至1萬2,000元，再加上環境部(減碳獎勵2,000元、空污減量補助1,000元、淘汰車輛回收獎勵金300元)及經濟部(購買電車獎勵7000元及汰除10年以上機車加碼1000元)補助，民眾最高可領2萬3,300元。

彰化縣機車補助收件已全面線上申請，節省紙張、人力及油錢消耗，相關補助資訊可至彰化縣環保局網站查詢https://moto.chepb.gov.tw，或於上班期間電洽服務專線電話：04-7115655分機238。