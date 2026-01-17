▲彰化縣政府主計處長交接，蕭秀瑛調任南投、張芫維接任，由彰化縣長王惠美主持，行政院主計總處執行長李佳航擔任監交人。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府16日上午在縣府1樓視聽簡報室舉行「主計處卸、新任處長交接典禮」，由彰化縣長王惠美主持，行政院主計總處執行長李佳航擔任監交人。卸任主計處長蕭秀瑛調任至南投縣政府主計處長，新任主計處長由南投縣議會會計室主任張芫維榮陞彰化縣政府主計處長，王惠美縣長感謝蕭處長於縣府服務期間的付出，也祝福蕭處長在新職位繼續發揮才華步步高升。

▲彰化縣政府16日上午在縣府1樓視聽簡報室舉行「主計處卸、新任處長交接典禮」合影。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，縣府在有限資源下，做好資源配置，嚴守財政紀律。近年來償還多達197億的債務，也推動許多重大建設及民生政策，為彰化縣穩健發展奠定重要基礎。中央16縣市計畫與預算考核，分別在 109、112、113、114 年獲得第1名的肯定，獲得3連霸的佳績，展現彰化主計體系的實力、專業以及團隊凝聚力。

王惠美指出，再次感謝主計處長蕭秀瑛帶領的主計團隊，對於縣政的辛勤付出和卓越貢獻，相信以其敬業和專業，一定會不負南投縣政府所託。另外，新任主計處長張芫維，地方資歷非常完整，曾擔任南投縣政府主計處副處長、南投縣議會會計主任，相信上任之後，能夠持續精進縣府預算管理及資源分配效能，讓公帑每一分都花在刀口上，協助縣政與行政部門順利運作。

卸任主計處長蕭秀瑛，國立臺中商專會計統計科畢業，81年特種考試臺灣省基層公務人員考試乙等考試、95年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任南投縣名間鄉公所主計室佐理員、臺灣省警務處刑事警察大隊會計室組員、臺灣省政府主計處科員、行政院主計總處科長、專門委員等職務。於106-114年任職彰化縣政府主計處處長期間，督導彰化縣107-115年度總預算及106-113年度總決算編製事宜、106-114年度中央對彰化縣政府計畫與預算考核作業及各項統計調查業務，並擔任106-114年度採購稽核小組執行秘書兼稽核委員，負責稽核監督採購業務。

新任主計處長張芫維，逢甲大學會計學系畢業，82年特種考試臺灣省基層公務人員考試乙等考試會計審計類科及格、108年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，經濟部加工出口區管理處臺中分處會計室辦事員、南投縣中寮鄉公所主計室佐理員、南投縣警察局會計室課員、股長、南投縣政府主計處專員、南投縣南投市公所主計室主任、南投縣立旭光高級中學會計室主任、南投縣政府主計處科長、南投縣政府警察局會計室主任、南投縣政府主計處副處長、南投縣議會會計室主任，於100年任職南投縣政府主計處科長期間，推動南投縣成立教育發展基金、於105-111年任職南投縣政府主計處副處長期間，督導農林漁牧業普查、工商及服務業普查、人口及住宅普查。