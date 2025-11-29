彰化縣政府今表揚1300名志工 服務時數超過280萬小時

▲現場大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】為感謝彰化縣志工一年來的奉獻，彰化縣政府今(29)日於員林農工舉辦「彰化縣114年度志工表揚」活動，縣長王惠美出席表揚衛生福利部志願服務特殊奉獻獎等10項獎勵。表揚活動開場由社區志工隊演出健康活力秀揭開序幕，讓會場氣氛瞬間沸騰，期盼吸引更多民眾一起加入志工行列，共同推動「志工齊心 溫暖前行」的社會。

縣長王惠美表示，政府資源有限，民間的力量無窮，感謝所有志工的無私付出及奉獻，今天表揚志工近1300人，服務時數總計超過280萬小時，創歷年新高。彰化縣內的志工夥伴，有人在社福前線協助弱勢，有人在長照據點陪伴長者，也有人在環境保護、教育輔導、交通秩序、社區營造等領域默默服務，為彰化這塊孕育我們的土地而努力。每年的服務時數屢創新高，累積的不僅是數字，更是滿溢而出的溫暖，同時也創造許多溫馨的故事。

▲社頭鄉湳底社區發展協會總幹事劉景琨獲「114年全國衛生福利志工特殊貢獻獎」。

王惠美表示值得嘉勉的是本縣今年由社頭鄉湳底社區發展協會劉景琨總幹事榮獲「114年全國衛生福利志工特殊貢獻獎」！全台僅有5位，也是彰化縣唯一獲此獎項的志工夥伴。希望透過志工表揚，讓民眾看到服務的力量，讓善的力量在彰化擴散。由衷感謝所有志工夥伴的貢獻與付出，彰化有您們真好。

▲81歲志工鄭鈴美表示，很高興獲得表揚，從事志工已有20多年，體力可以負荷的話，將繼續以志工身分為社會服務。

社會處表示，志工是推動縣政的幕後重要推手，也是最堅強的後盾，無論平日、假日，各項活動中皆可看到志工服務的身影。在此除了感謝、肯定志工無私奉獻的精神，也希望志工夥伴邀請更多親朋好友，一起來做志工，共同實現「美好彰化‧希望城市」的願景，一起創造樂於服務、無私奉獻的美好社會。（照片／記者廖美雅翻攝）