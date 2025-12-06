彰化縣政府代為標售一一四年度第二批祭祀公業未能釐清權屬土地開始公告
▲彰化縣政府歡迎有意投標且符合投標資格的民眾踴躍參與投標，以免向隅。（記者方一成翻攝）
彰化縣政府代為標售一一四年度第二批祭祀公業未能釐清權屬土地，自即日起至一一五年三月二日止公告三個月，受理投標期間為一一五年二月一日起至一一五年三月二日上午九時止，並訂於一一五年三月二日(星期一)上午十時在縣府一樓第一會議室辦理開標作業，本次共公告十四標土地，歡迎有意投標且符合投標資格的民眾踴躍參與投標，以免向隅。
本次標售中，底價最低者為第四標「線西鄉德興段0四六五-0000 地號」，底價為八十一萬七九二0元。該土地屬特定農業區農牧用地，面積二八四平方公尺，權利範圍為1/1，折算每平方公尺單價為二八八0元。此外，該標的實際位置與第三標「線西鄉德興段0四六四-0000地號」相鄰。而本次標售底價最高者為第十四標「彰化市莿桐段0四五0-0000地號」，底價為六五八萬九二00元。該土地為農業區用地，面積六八0平方公尺，權利範圍為1/1，換算每平方公尺單價為九六九0元。
祭祀公業未能釐清權屬土地清理主要係為健全祭祀公業土地地籍管理，促進土地利用，經公告期滿三年無人申報、經申報被駁回，屆期未提起訴願或訴請法院裁判及經訴願決定或法院裁判駁回確定之土地，除公共設施用地外，由本府辦理代為標售。
縣府民政處表示，提醒有意投標人，本次各標號土地多有占用情形，標售一律按現狀標售，其地上物及一切應辦手續或占用之排除，概由得標人自理，欲參加投標之民眾可向本府民政處免費索取投標書件，亦可至縣府民政處網站(https://civil.chcg.gov.tw/)下載使用。另外，各標號土地權利人及利害關係人於決標前，仍可檢具相關證明文件，向彰化縣各公所申報清理祭祀公業並暫緩標售，或有符合規定之優先購買權者，請主動於決標後十日內書面申請主張優先購買權，以確保自身權益。
