彰化縣政府投入4875萬元 加錫排水(第一期)治理工程動土

彰化縣加錫排水(第一期)治理工程舉辦動土典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

為改善強降雨時大村鄉及秀水鄉特定區域易淹水的情形，彰化縣政府挹注四千八百多萬元，辦理加錫排水（第一期）治理工程。七日在秀水鄉板本排水陝西橋旁舉行動土典禮，縣長王惠美說，這次工程包含地方長期建議的箱涵設施，總長度為六百四十公尺，已要求施工單位加派人手、加速施工，在如質前提下縮短原本三百日曆天的工期，期能早日完工，協助鄉親免受淹水之苦。

王惠美表示，加錫排水（第一期）治理工程是地方引領期盼的重要建設，一一三年凱米颱風造成錫安路嚴重淹水，當時受康佰武村長所託現勘，隨即責成水利單位研議並向中央申請經費。惟因一一四年七月豪雨再度致災，乃優先動用縣款四八七五萬元先行辦理加錫排水第一期改善工程。

王惠美表示，為有效解決秀水及大村地區的淹水問題，縣府已於一一四年積極向中央爭取板本排水的改善經費，獲得二億多元的經費並結合縣府預算，將全力投入區域排水整治工程，期望透過優化整體排水系統，逐步強化區域防洪能力，保障在地生活環境。

水資處表示，加錫排水（第一期）治理工程，範圍自正興巷與錫安路七四六巷交會處(加錫排水０k+五六四)往北，至板本排水陝西橋上游，新設箱涵六四０公尺，透過箱涵分流方式，增加排水系統通洪能力，將能改善長期困擾地方的淹水問題。