彰化縣政府舉辦元旦升旗典禮暨公益園遊會及踩街活動。(彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

為迎接中華民國一一五年，彰化縣政府一日在鹿港鎮立體育場盛大舉辦「迎光啟程‧彰化飛揚」一一五年元旦升旗典禮暨公益園遊會及踩街活動，縣長王惠美率領縣府團隊與所有來賓及鄉親攜手歡慶元旦，齊唱國歌向國旗致敬，共同迎接嶄新的一年。

王惠美表示，好的開始是成功的一半，與大家齊聚鹿港迎接第一道曙光，象徵新年馬到成功。感謝過去一年在各行各業攜手努力下，彰化縣達成許多亮眼的成就，新的一年縣府團隊將持續推動各項施政措施，共同實現「美好彰化，希望城市」的願景。

王惠美指出，「改造彰化，正在發生」，縣府團隊以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」建設藍圖，作為改造彰化的基礎。陸續推動整體捷運路網、規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等項目，無論是基礎建設、經濟發展、社會福利或是文化教育等各領域，都有令人鼓舞的成就。

王惠美說，今年也推出好孕卡、提高生育補助，以及符合年齡的長者可接種政府補助的兩劑帶狀皰疹（皮蛇）疫苗等社福措施，未來將持續努力推動各項有感施政，讓彰化持續向前。

活動由水凡舞集精彩表演揭開序幕，象徵舞動新象，接著由洛津國小合唱團領唱國歌，為一一五年譜出嘹亮的序曲。隨後由王縣長領軍鳴笛，踩街巡遊正式展開，沿途行經鹿港老街、新祖宮等地標。踩街活動也與在地商家合作推出優惠券。