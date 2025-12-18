彰化縣政府舉辦教學成果聯合展演 400名音樂班學生共同演出

▲彰化縣政府於17日晚間在員林演藝廳舉辦「六藝樂揚・樂途 Changhua」藝術才能班音樂成果展，集結6校近400名國小至高中的音樂班學生共同演出。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於17日晚間在員林演藝廳舉辦「六藝樂揚・樂途 Changhua」藝術才能班音樂成果展，集結6校近400名國小至高中的音樂班學生共同演出。縣長王惠美到場肯定學生的努力，並感謝師長與家長的支持，讓孩子能在良好環境中成長茁壯。

▲彰化縣長王惠美到場肯定學生的努力，並感謝師長與家長的支持，讓孩子能在良好環境中成長茁壯。 （圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，今天是讓人感覺最熱情的一年，藝才班同學非常用心，練就一身才藝，卻缺乏表演機會，因此期盼提供場地讓大家互相切磋。感謝莊敏仁總監，從本地連結到世界，讓大家聽見許多不同國家的民俗歌曲。此外，今天表演非常多樣化，從絲竹、國樂，到管絃樂，充分展現彰化孩子的多元內涵。

王惠美指出，縣府團隊積極推動藝文教育，過去孩子曾到奧地利進行相關演出，訓練場地也從台灣擴展到國外，期待在大家共同努力下，培養孩子良好嗜好，未來在藝術界發光發熱。感謝校長及所有老師的用心，近3年來孩子在全國賽都有明顯成長，感謝家長願意全力支持，共同培育更多在地優秀人才。

音樂總監莊敏仁教授表示，今晚以音樂總監的身分，舉出3點令人感動的地方，第一，這場音樂會是彰化縣優質教育的展現，讓人看見成功的語文教育以及國際視野；第二，音樂結合國際多種語言，除了英語導聆外，也能聽到孩子說德文、法文、西班牙文、義大利文，甚至瑞典、挪威以及希伯來文，彰化孩子的潛力無窮，視野觸及世界各個國家；第三，成功的音樂班教育，具有優質的音樂理論及知識，展現出彰化是具有高品質教育的地方。感謝王縣長縣府團隊對音樂教育的用心付出。

教育處表示，彰化擁有深厚文化底蘊，民間技藝與音樂傳統孕育豐富的藝術養分。近3年來，本縣學子在全國音樂比賽裡於小提琴、低音管、箏、笙、柳葉琴、琵琶、笛、阮咸等獨奏項目及管弦樂合奏奪得多項特優，展現本縣藝術教育的紮實成果。本次活動邀請國立臺中教育大學莊敏仁教授擔任音樂總監，此次規劃以「臺灣本土文化鏈結世界文化」為核心，希望從彰化在地化的國際觀出發，結合民俗音樂與創新編曲，實踐「自發、互動、共好」的教育理念。

演出中，六校學生以雙語導聆介紹樂曲背景，協助觀眾清楚掌握作品內容與文化脈絡，也展現孩子的學習成果。各校依序呈現豐富的音樂風貌：鹿鳴國中國樂團以《逐夢》展現青春活力；員林國小弦樂團以《蘭陽舞曲》《聖保羅組曲》及《天堂與地獄》序曲呈現純淨音色；成功高中弦樂團演繹柴可夫斯基《佛羅倫斯的回憶》第四樂章，風格細膩；彰化藝術高中絲竹室內樂以《沙漠玫瑰》展現濃厚民族韻味；民生國小管弦樂團以海頓《第90號交響曲》詮釋古典美感；最後由大同國中管弦樂團以耳熟能詳的《夜來香》掀起全場高潮，成為本場最受矚目的亮點之一。