彰化縣政府表揚288位績優導護志工

彰化縣政府十四日表揚績優導護志工。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府十四日在彰化市中山國小舉行一一四年度績優導護志工表揚大會，縣長王惠美向全縣投入導護工作的志工夥伴表達最誠摯的敬意。她表示，全縣目前共有近三千位導護志工協助在校園周邊維持通學交通安全，今年共有二百八十八位績優志工代表接受表揚，服務十年以上的有一三三位，服務二十五年以上的有二十位，其中泰和國小的屈素冠女士持續奉獻導護服務長達三十六年，實屬難能可貴，感謝全體導護志工一路上共同守護學童安全。

廣告 廣告

王惠美表示，導護工作看似平常，卻是學童上下學最重要的安全防線，感謝每個導護志工對學童的無私奉獻與付出，尤其泰和國小的屈素冠女士長達三十六年風雨無阻地熱心指導學童遵守交通規則，凝聚對孩子的關心、對學校的情感與對社會的責任，堪稱導護志工典範。

王惠美指出，縣府始終將「孩子的安全」放在首位，除了推動「護童專案」，同時推動「孩子上下學的路也要守護」行動，改善校園周邊道路環境，包括調整家長接送動線、人車分流、增設減速設施與安全標示等工作。目前有多所學校已完成「通學區限速三十公里」、綠底行人穿越線及起終點標示，有效降低人車衝突風險，通學環境也正逐步提升。

泰和國小導護志工屈素冠表示，當初在鄰居邀請下，因緣際會投入導護志工行列，一路上風雨無阻，持續至今已經三十六個年頭，始終將所有孩子當成自己孫子，很開心可以一起守護孩童的上下學安全。