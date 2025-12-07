彰化縣政府赴紐西蘭取經 走進當地牧場探索世界級乳業國度

縣長王惠美率領彰化縣農業團體前往紐西蘭考察當地牧場。（記者方一成翻攝）

自今年起紐西蘭液態乳以零關稅進口，作為台灣鮮乳產量第一的縣市，彰化扮演供應國內乳品的重要角色。為精進彰化縣乳業發展、提升畜牧技術交流經驗，彰化縣長王惠美於今（七）日率領彰化縣農業團體重要領袖農會總幹事前往紐西蘭考察當地牧場，實地見習精準飼育經驗與環境管理，包括乳牛的營養需求以及健康維護方式。透過科學化管理，農場能在降低獸醫成本的前提下，保持乳牛健康與產乳量的穩定，本次交流經驗將作為彰化縣制定畜牧政策的參考依據。



Burnrite 牧場的核心競爭力之一，即是其對牧草的重視與專業。紐西蘭乳業成功的基礎來自優質牧草，牧場為參訪團展示不同草種的功能與適地適種原則，並分享一年四季草場管理的重點。從春季的快速生長、夏季的耐旱管理，到秋冬的補播與輪牧策略，展現紐西蘭農場配合自然節奏的生產哲學。這些經驗對於同樣依賴牧草的彰化乳業而言，具有極高參考價值。



王縣長表示，Burnrite牧場為當地私人牧場並非觀光農場，不輕易接待團客參訪，感謝紐西蘭臺灣商會江佩真會長的協助，讓本次參訪團能實地感受當地牧場經營現況。彰化鮮乳產量全國第一，面對全球乳業競爭與永續農業的挑戰，深化國際交流是推動本縣乳業升級的重要關鍵，紐西蘭在牧草管理、畜牧制度與乳品技術上皆屬於世界領先地位，本次考察帶回的寶貴經驗，將有助於彰化乳業在生產效率、乳牛福祉與環境永續的面向上持續精進。



彰化縣酪農重要產區福興鄉農會林坤宏總幹事指出，感謝王縣長關心彰化縣酪農業發展並安排本次考察行程，藉由參訪當地牧場，了解當地對於環境及餵牛牧草的作業，以及擠奶設備的運作流程、乳牛進出動線、衛生管理等程序。可直接比較台紐兩地在經營管理的差異，進而協助農會思考未來輔導酪農改善經營管理與技術導入的可能性。



彰化縣政府已於一一五年編列一億五四0萬元經費擴大補助「生生有鮮乳」政策，除原先補助彰化縣公立國民中小學(含附設幼兒園)學校二二0所外，還涵蓋彰化縣私立國民中小學(含幼兒園)學校二五四所，預估受益學生人數達十一萬六六00人。讓彰化縣學生能透過國產鮮乳補充蛋白質與鈣質，建立健康用在地飲食習慣，同時支持在地酪農業的持續發展。透過此次紐西蘭當地牧場的深度參訪，彰化縣將能以更開闊的視野及紮實的專業，持續打造具競爭力與符合國際潮流的乳業環境，穩固「台灣鮮乳第一縣」的地位，並為國內乳業創造更多嶄新的可能。