彰化縣政府跨海取經紐西蘭文化場館 強化中興莊活化與文化能量

彰化縣長王惠美率團赴紐西蘭，十二日參訪奧克蘭美術館與奧克蘭戰爭紀念博物館，藉由實地了解國際文化場館的營運模式、典藏策略與展示方法，作為推動中興莊眷村文化園區及提升文化藝術館舍的重要參考。此趟行程深化國際文化交流，有助於重新思考彰化文化基地的定位與長期發展。

奧克蘭戰爭紀念博物館自一九二九年成立，是紐西蘭最具代表性的博物館之一。展覽內容涵蓋歷史、自然與人文三大領域，也設置導覽、文化表演與兒童互動學習空間，打造跨世代、具教育性且親和的文化體驗環境。

奧克蘭美術館亦為紐西蘭重要的公立文化地標，典藏豐富、展覽多元且具彈性，定期舉辦當代藝術特展，成為連結全球藝術家與觀眾的知名平台。美術館與周邊公園相連，形成開放友善的公共文化場域。

王惠美表示，中興莊是彰化縣目前唯一完整保留的眷村聚落，未來將轉型為眷村文化園區。規劃方向將借鏡奧克蘭文化場館的展示精神，透過口述歷史、居民老物件與策展手法，重塑不同時期的生活樣貌，導入互動科技與易讀式展示方式，使觀眾能更直觀理解眷村文化。

王惠美說，美術館的核心價值在於典藏與研究。彰化縣立美術館自二0一四年開館以來，以台灣現、當代藝術典藏為主軸，逐步建立縣內美術發展脈絡，並將彰化藝術推向國際舞台。

縣府表示，透過此次紐西蘭文化場館的深度考察，將持續強化中興莊與美術館的活化策略及國際連結力，期望打造具有文化厚度、藝術能量與國際視野的彰化城市形象。