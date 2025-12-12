▲彰化縣政府跨海取經紐西蘭文化場館，接軌國際強化中興莊活化與文化能量。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於12月12日率團赴紐西蘭參訪奧克蘭美術館與奧克蘭戰爭紀念博物館，藉由實地了解國際文化場館的營運模式、典藏策略與展示方法，作為推動中興莊眷村文化園區及提升文化藝術館舍的重要參考。此趟行程深化國際文化交流，有助於重新思考彰化文化基地的定位與長期發展。

奧克蘭戰爭紀念博物館自1929年成立，是紐西蘭最具代表性的博物館之一。展覽內容涵蓋歷史、自然與人文三大領域，尤其以毛利及太平洋島國文化收藏最為亮眼，包括傳統會議屋、戰船與精細雕刻工藝等珍貴文物。館內「心靈傷痕」展以沉浸式手法呈現紐西蘭從內戰至二戰、韓戰、越戰與維和任務的歷史，使觀眾能以實物、影像和人物故事深刻理解戰爭對社會的影響。博物館也設置導覽、文化表演與兒童互動學習空間，打造跨世代、具教育性且親和的文化體驗環境。

同日參訪的奧克蘭美術館亦為紐西蘭重要的公立文化地標，典藏豐富、展覽多元且具彈性，定期舉辦當代藝術特展，成為連結全球藝術家與觀眾的知名平台。美術館與周邊公園相連，形成開放友善的公共文化場域，使美術館不僅是藝術展示空間，更是市民休憩與交流的重要生活場域。

王惠美縣長表示，中興莊是彰化縣目前唯一完整保留的眷村聚落，未來將轉型為眷村文化園區，整體修復工程預計明年初全數完成，並將在園區中設置「中興莊故事館」，以呈現在地眷村文化特色。規劃方向將借鏡奧克蘭文化場館的展示精神，透過口述歷史、居民老物件與策展手法，重塑不同時期的生活樣貌，導入互動科技與易讀式展示方式，使觀眾能更直觀理解眷村文化，讓故事館成為文化推廣、教育學習與社區參與的重要樞紐，期望使眷村記憶延續，再現回甘的彰化味。

王惠美強調，美術館的核心價值在於典藏與研究。彰化縣立美術館自2014年開館以來，以臺灣現、當代藝術典藏為主軸，逐步建立本縣美術發展脈絡。縣府近年積極推動國際藝術交流，包括「臺法藝術交流展」、「東亞藝術交流展」、「臺美戲偶聯展」等多項跨國合作，今年9月更率磺溪美展獲獎藝術家前往大阪美術館展出，成功將彰化藝術推向國際舞台。

彰化縣政府表示，透過此次紐西蘭文化場館的深度考察，將持續強化中興莊與美術館的活化策略及國際連結力，期望打造具有文化厚度、藝術能量與國際視野的彰化城市形象，讓在地文化底蘊再次躍升，被世界上更多國家與人群看見發光的璀璨。