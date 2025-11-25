彰化縣政府退休人員聯誼餐會 700人熱情參與

▲彰化縣政府於昨日在花壇鄉全國麗園大飯店舉辦「彰化縣政府114年退休人員聯誼餐會」，縣長王惠美出席關懷退休人員，感謝他們在職時的付出。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於昨（24）日在花壇鄉全國麗園大飯店舉辦「彰化縣政府114年退休人員聯誼餐會」，縣長王惠美出席關懷退休人員，感謝他們在職時的付出，參加人員包括縣府及衛生局、環保局、稅務局、文化局、各地政事務所、戶政事務所、動物防疫所退休人員及其眷屬近700人，其中有13位超過90歲的長輩，更有1位榮登百歲人瑞的前輩在座。

王惠美縣長邀請退休人員一起敘舊聯誼，除了表達關懷及照護之情意，也鼓勵退休人員可以多加運用彰化縣的各項長照及福利措施，例如彰化縣佈建18棟多功能的長照衛福大樓，結合醫護衛生、長照日照及托嬰中心等設施，今年(114)年北斗鎮、大城鄉及竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓落成啟用；另外規劃在八大生活圈各設國民運動中心，預估明（115）年啟用和美、鹿港的國民運動中心，二林、溪湖、田中、北斗等國民運動中心也在規畫推動中，現在亦可利用彰北、彰南運動中心提供的友善銀髮族課程運動，一起守護長者健康、打造更貼心的運動環境。

彰化縣政府積極推動長者福利措施，推出長青幸福卡，設籍本縣年滿65歲之長者都可以申請，福利有補助客運、火車及計程車車資，折抵簽約診所部分就診費用，參加簽約旅行社辦理之縣內觀光旅遊，另有折抵車資的優惠。

王惠美也鼓勵退休人員帶著家人一起出外走走消費，為了讓大家有更舒適的環境可以活動筋骨、親近大自然，特別向交通部觀光署爭取經費1,500萬元修建花壇「大嶺巷步道」第5號步道，同時串聯不同步道群，是闔家運動遊玩的好去處。還可以搭配「彰化GO購」活動，12月31日前在彰化消費滿500元，憑發票、收據在活動官網登錄，有機會抽中最大獎百萬電動車，另外還有黃金條塊、現金等眾多獎項，與家人歡度彰化美好時光，又有機會將獎品帶回家！

活動中許久不見的退休老同事難得歡聚一堂，氣氛相當熱絡，王縣長及縣府各局處所首長與退休人員們話家常，鼓勵退休人員不因身體年齡而停止活躍，常保有一顆年輕的心，並隨時提供建言，促使各項縣政能更加完善。