彰化縣整合地籍、稅籍異動即時通 防詐申請一站通

▲彰化縣整合地籍、稅籍異動即時通，有助於強化不動產交易透明度，減少民眾在購房、賣房或設定抵押過程中可能遭遇的詐騙風險。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府為提升民眾在不動產交易中的安全性，有效預防不動產詐騙行為，於今(114)年12月15日起推出「『地籍』『稅籍』異動即時通一站式申請服務」，民眾可同一時間、同一地點，同步完成兩項服務申辦，無需往返不同機關，省時又便利。

民眾只需前往縣內任一地政事務所或地方稅務局(含所屬各分局)服務窗口，即可同時申辦「地籍」「稅籍」即時通服務。這項全新服務，有助於強化不動產交易透明度，減少民眾在購房、賣房或設定抵押過程中可能遭遇的詐騙風險，透過地籍異動與稅籍異動的即時通知，民眾可以隨時掌握房地產交易過程中的最新變動，確保自己在交易過程中的權益。不僅減少民眾來往申辦時間，更全面提升財產保障機制，有效阻絕不法分子進行詐騙。

彰化縣政府表示，民眾完成申辦後，後續若不動產發生相關異動，系統將啟動雙重預警機制:「稅籍異動即時通」於稅務申報階段提供第一道預警，「地籍異動即時通」則於登記收件及異動完成時發出第二道通知，形成「稅務端」與「登記端」接續的完整防護網，確保民眾財產安全。歡迎大家踴躍申請，共同打造更安心、更安全的不動產交易環境。