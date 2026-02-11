彰化縣文化局春節各場館開放懶人包 美術館除夕僅休一天看展趁現在

▲「藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展」自即日起至115年3月1日於彰化縣立美術館盛大展出。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】春節連假期間(2月16日至2月20日)，彰化縣文化局所附屬各場館，除了彰化縣立美術館及工藝展覽館於除夕2/16（一）休館1天；彰化市武德殿於除夕2/16（一）至初三2/19(四)休館4天；彰化縣立圖書館、南北管音樂戲曲館、員林演藝廳、彰化縣史館、書道館、彰化孔子廟、彰化縣二二八暨人權紀念館及臺語文創意園區則於除夕2/16（一）至初四2/20(五)共休館5天外，其餘時間均照常開館。

▲2026春節各館開館時間。（圖／彰化縣文化局提供）

圖書館休館期間，若欲歸還紙本書籍，請投入至彰化縣立圖書館大門右側之還書箱內，員林演藝廳之紙本書籍請投至服務台外側之還書箱，歡迎多加利用。若為視聽資料(如DVD、VCD、CD等)或含附件之書籍，不可投入還書箱，請於彰化縣立圖書館及員林演藝廳圖書室開放時間至櫃檯歸還；預約書保留日、借閱到期日如遇春節休館期間，自動順延至3月3日，造成不便，敬請見諒！

另彰化縣府辦理「藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展」自即日起至115年3月1日於彰化縣立美術館盛大展出，特邀策展人陶文岳梳理歷史脈絡，匯集李仲生及47位門生跨世代共89件經典作品，呈現臺灣現代藝術發展的重要軌跡，精彩系列活動包含藝術工作坊及定時導覽服務，特展期間春節連假不休館。另有卦山3號市集於2/20、2/21在美術館廣場登場，消費滿 200元可集 2 點，即能參加抽抽樂活動，有機會獲得精美小禮物！誠摯邀請大家相揪漫遊彰化，感受藝術傳承的絕美風貌。