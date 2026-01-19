彰化縣文資審議會開議 福興黃禮永墓不指定古蹟

20260118201911_0_070b49

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府16日召開第4屆文化資產審議會115年度第1次會議，本次會議共審議4案、審查4案，專家與委員仔細討論每個案子的歷史價值與保存狀況，最終通過審議1案及審查4案。

其中，最受矚目的「福興黃禮永墓」原本提出指定古蹟及登錄歷史建築的申請，但經專業團隊實地調查與文獻考證後發現，墓園多處構造已破損，原本閩式傳統墓園的風格大幅流失。研究團隊指出，墓園整體並非由著名匠師蔣馨親自規劃，其石雕作品應屬蔣馨匠派製作，目前仍無法確定石雕的具體作者。

此外，黃禮永本人早在1967年已遷葬，現今墓主為楊哖，與民間習俗中夫婦墓多以男性為主的傳統做法不符。審議會委員建議，黃家若希望保存墓園內石雕藝術，可另外提出古物申請，以利後續管理與維護。最終，委員過半數決議，黃禮永墓不列古蹟，也不登錄歷史建築。

縣定古蹟「鹿港天后宮」剪黏。（縣政府提供）

歷史建築部分也有新進展。「彰化市公會堂」變更登錄範圍案通過，會將土地範圍內的消防栓與門柱納入歷史建築附屬設施，確保完整保存；而「社頭泰安岩」新增的兩側廂房則涉及建築法與文化資產保存法規範，審議會決議退件，要求管理單位先確認建照或提出修復及再利用計畫後，再送審議。

審查案件方面，包括縣定古蹟「鹿港天后宮」的修復及再利用計畫，以及「鹿港金門舘」、「永靖忠實第」、「鹿港十宜樓」的彩繪調查與設計計畫，均順利通過審查。委員表示，這些計畫有助於完整呈現古蹟建築的歷史面貌，也兼顧後續活化使用。

彰化縣文化資產審議會召開會議，審議歷史建築彰化市公會堂前消防栓及門柱。（縣政府提供）

縣府表示，本次會議全程邀請所有權人、管理人及利害關係人列席陳述意見，也開放民眾參與，展現文化資產保存法第1條保障的「普遍平等參與權」精神。縣府強調，未來將持續透過專業審議、公開透明的方式，守護彰化縣珍貴的文化資產，讓歷史的記憶得以傳承。