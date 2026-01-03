彰化縣文雅畜牧場雞蛋「芬普尼」超標 監察委員申請自動調查

〔記者方瑋立／台北報導〕彰化縣文雅畜牧場雞蛋去(2025)年11月遭縣府衛生局檢出「芬普尼代謝物」超過容許量標準達3倍，數量達到15萬顆，並流向全國多個縣市通路。監察委員田秋堇、張菊芳及蔡崇義今(3)日表示，已申請自動調查。

監委指出，2017年我國曾發生芬普尼毒雞蛋事件，引發社會關注並促使監察院對相關部會提出糾正。為加強源頭管理，前行政院農業委員會於2017年9月公告「4.95%芬普尼水懸劑」自即日起禁止加工、輸入、分裝、販賣及使用。

監委質疑，事隔多年後，為何再度發生類似事件？中央及地方主管機關對於農藥、環境用藥之相關管制及檢驗機制有無疏漏？如何防止芬普尼雞蛋事件再度發生，損害民眾健康？均有深入瞭解之必要，因此已申請自動調查。

